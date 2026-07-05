Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan aşırı sıcaklar, kenti ziyaret eden yerli turistleri ve vatandaşları zor durumda bıraktı. Sıcaktan bunalan turist kafileleri, tarihi Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camilere sığınarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşlar, günün en sıcak saatlerinde camilerde mola verip serin hava sayesinde dinlendikten sonra gezilerine devam etti.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'ı gezmeye gelen yerli turist kafilesi sıcak havalardan bunalınca camileri doldurdu.

Namaz saatini bekleyen vatandaşların da serinlemek için beklediği camilerdeki serin hava, vatandaşların kurtarıcısı oldu.

Sıcaklık 40 dereceyi aşınca çareyi orada buldular!

"SERİNLEMEK İÇİN CAMİYE GELDİK"

İstanbul'dan gelen Eyüp Bağcı, Ulu Cami'ye uğradıklarını ve buranın serin olduğunu hissedince dinlenmeye karar verdiklerini söyledi. Bağcı, "Hava dışarıda çok sıcak, serinlemek için camiye geldik. Burada biraz dinlenip tekrar gezmeye devam edeceğiz. Geziyorduk öğle saatlerinde hava daha sıcak olmaya başladı biz de camiyi dolaşırken buranın serin olduğunu hissettik ve sıcaklıklar azalana kadar burada biraz dinlenmek istedik." dedi.

Sıcaklık 40 dereceyi aşınca çareyi orada buldular!

Mardin'den gelen bir diğer vatandaş Muhammet Karaaslan da havanın sıcak olmasından dolayı camiye sığındıklarını ve namaz saatini beklediklerini ifade etti. Karaaslan, "Cami serin, güzel. Tarihi bir cami. Biz de onu görmek için geldik ve serin olduğunu görünce burada biraz mola vermek istedik'.' diye konuştu.

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