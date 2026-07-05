665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan final gününde devam ediyor. Başpehlivanlık kategorisinde çeyrek finale yükselen isimler belli olurken, sporseverler müsabakaların son durumunu, canlı yayın bilgilerini ve organizasyonun hangi kanalda yayınlandığını araştırıyor.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Çeyrek final eşleşmelerinin netleşmesiyle birlikte gözler bugün yapılacak yarı final ve final karşılaşmalarına çevrilirken, başpehlivanlıkta şampiyon olacak isim de gün sonunda belli olacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2026 SON DURUM

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde üçüncü tur müsabakalarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen pehlivanlar belli oldu. Ali Gürbüz, Mustafa Taş, Serdar Yılmaz, Orhan Okulu, Erkan Taş, Osman Kan, Feyzullah Aktürk ve Seçkin Duman, rakiplerini eleyerek son sekiz arasına kalmayı başardı.

Kırkpınar'ın son gününde Sarayiçi Er Meydanı'nda önce çeyrek final karşılaşmaları oynanıyor. Çeyrek finali geçen başpehlivanlar yarı finalde mücadele edecek. Günün sonunda gerçekleştirilecek final güreşinin ardından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı ve altın kemerin sahibi belli olacak.

Organizasyonda yalnızca başpehlivanlık değil, farklı boylardaki güreşler de devam ediyor. Sabah saatlerinde minik boy müsabakalarıyla başlayan üçüncü gün programı, gün boyunca farklı kategorilerdeki mücadelelerle sürecek.

Kırkpınar yağlı güreşleri 2026 son durum: Hangi kanalda, nereden izlenir?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2026 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final günü müsabakaları, güreşseverler tarafından hem ekran başında hem de dijital platformlardan takip ediliyor. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki mücadeleler gün boyunca TRT Spor üzerinden takip ediliyor.

Canlı yayın kapsamında başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri ekranlara taşınıyor. Organizasyonun ilerleyen saatlerinde altın kemer sahibinin belli olacağı final karşılaşması da canlı olarak yayınlanacak.

Kırkpınar yağlı güreşleri 2026 son durum: Hangi kanalda, nereden izlenir?

665. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final günü müsabakaları TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Gün boyunca devam eden güreşler, başpehlivanlık finaline kadar canlı yayınla izleyicilerle buluşuyor.

Final güreşinin tamamlanmasının ardından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı resmen ilan edilecek ve altın kemer sahibini bulacak.

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