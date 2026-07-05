Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yiğit Çolak'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcunun 2026-2027 sezonundan itibaren U19 Takımı formasını giyeceğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe, gelecek sezonun altyapı planlaması kapsamında dikkat çeken bir transfere imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray'ın futbol akademisinde yetişen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Kulübün altyapıya yönelik yatırım stratejisini sürdüren Fenerbahçe, 2008 doğumlu genç futbolcuyu kadrosuna dahil ederek U19 Takımı'nı önemli bir isimle güçlendirdi. Yiğit Çolak'ın 2026-2027 sezonundan itibaren sarı-lacivertli formayı giyeceği bildirildi.

Yiğit Çolak

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü, transferi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol Akademi projesiyle öz kaynak yatırımlarını kararlılıkla sürdüren Kulübümüz, yarının Fenerbahçe'sini bugünden inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Galatasaray Futbol Akademisi'nin 2008 doğumlu oyuncusu Yiğit Çolak ile sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcumuz, 2026-2027 sezonundan itibaren U19 Takımımızın formasını giyecektir. Yiğit Çolak'a 'Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, Çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz."

Yiğit Çolak

Haberle İlgili Daha Fazlası