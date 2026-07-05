Cihan Kamer, Watkins için Aston Villa yetkilileriyle Ada’da görüştü. Senegalli Nicolas Jackson için de Chelsea’nin kapısı çalındı.

Vedat Muriç’i yedek bırakacak ısrarındaki Fenerbahçe arayışlarını Premier Lig’de yoğunlaştırdı.

KUPADAN ÖNCE ZOR

Borussia Dortmund’un Serhou Guirassy’deki uzlaşmaz tavrı ve İsmail Kartal’ın isteği üzerine yönetici Cihan Kamer soluğu İngiltere’de aldı.

Watkins operasyonu! Fenerbahçe yönetimi golcü için İngiltere'ye çıkarma yaptı

Kamer, Aston Villa’nın millî yıldızı Ollie Watkins için temaslarda bulundu. Kartal’ın Gormik maçına yeni golcüyle çıkma arzusu olsa da 30 yaşındaki İngilizin transfer kararını Dünya Kupası sonrasına ertelemesi işi zora sokuyor. Sarı lacivertliler Watkins’e alternatif olarak görülen Senegalli Nicolas Jackson için de Chelsea ile görüşüyor.

Watkins operasyonu! Fenerbahçe yönetimi golcü için İngiltere'ye çıkarma yaptı

GREENWOOD ÇABASI

Watkins’in 25, Jackson’ın 40 milyon avroluk piyasa bedelleri sebebiyle, limit sıkıntısı olan Fenerbahçe oyuncuları satın alma opsiyonlu kiralamayla kadrosuna katmak istiyor. Ki bu da satıcıların sıcak baktığı bir durum değil. Ne Aston Villa ne de Chelsea kiralama üzerinden bir anlaşma düşünmüyor.

Öte yandan sarı lacivertlilerin Greenwood sevdası da tamamen bitmiş değil. Marsilya ile transfer satrancını sürdüren sarı lacivertliler, 24 yaşındaki İngiliz sağ açığa en iyi teklifi sunan kulüp kozunu oynarken, 50 isteyen Fransızları 30 milyon avroya ikna etmek için çabalıyor.

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