“Büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ve onun için geldim. Hocamızın oyun sistemini seviyorum. Hücum futbolu oynayarak ve önde basarak burada çok iyi bir sezon geçireceğiz”

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya’da devam eden Beşiktaş’ta yeni transfer Kassoum Ouattara konuştu.

ZOR AMA GÜZEL…

Süper Lig’i bildiğini belirten ve Beşiktaş’ın büyüklüğünü yakından görmek için geldiğini söyleyen Fransız sol bekten öne çıkanlar şöyle: Buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya iyi bir meydan okumaya geldim. Yeni bir lig. Süper Lig’in zor bir lig olduğunu biliyorum. Burada iyi ve güçlü takımların olduğunu biliyorum. En iyi takıma geldiğimi düşünüyorum. O yüzden mutluyum.

Kassoum Ouattara Beşiktaşa geliş nedenini açıkladı: Meydan okuma!

HÜCUMU SEVİYORUM

Yeni hocamızın hücum oynatması güzel. Zaten hücum futbolu oynamak, önde basmak benim istediğim şeyler. Bence bu anlamda çok iyi bir takım olacağız. Hocamızla beraber hücum futbolu oynayarak ve önde basarak burada çok iyi bir sezon geçireceğiz. Ben defans olmama rağmen hücumu da çok seviyorum. Çok koşan bir oyuncuyum. Kontrataklarda gerçekten iyiyim. Ofansif bir defans oyuncusuyum. Şut atmayı, orta açmayı, 1’e 1’lerde rakibe gitmeyi seviyorum.

TARAFTAR HEYECANI!

Ouattara, Beşiktaş’ın teklifini kabul ederken çekimser davranmadığını ifade ederek “Futbolcular, futbolu taraftarlar için oynarlar. Bizim taraftarımızın çok iyi olduğunu biliyorum. 40 bin taraftarın önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım” dedi.

SERDAL ADALI KURACAKLARI TAKIMI ANLATTI: ÖZLENEN BEŞİKTAŞ

İkili ile güzel işler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Divan’da konuştu: Göreve geldiğimiz günlerde camiamıza 1.5 yıl gibi bir hazırlık devresi geçireceğimizi söylemiştik. Sportif başarı için mücadele edecek Beşiktaş’ın temellerini atmış durumdayız. Kadro yapılanmasını tamamladığımızda, hepimizin özlediği, sahada görmek istediği Beşiktaş’ı izleteceğimizden hiç şüphem yok. Sezon boyunca yarışan, kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Futbol direktörümüz Önder Özen ve teknik direktörümüz Vincenzo İtaliano ile yakaladığımız bu pozitif havayı transferlerimizle sürdüreceğiz. Diliyorum ki önümüzdeki sezonda futbol takımımızdan büyük mutluluk duyacaksınız.

Kassoum Ouattara Beşiktaşa geliş nedenini açıkladı: Meydan okuma!

İCRAATIN İÇİNDEN

Euroleague’de mücadele edecek takımımız için sponsorluk çalışmalarımız var.

Yaklaşık 80 milyon avroluk sponsorluk gelirini kasaya koyduk.

1.5 sene içinde 80 milyon avroluk oyuncu satışı gerçekleştirdik.

UEFA ile imzaladığımız uyum anlaşması sürecini tamamladık”

128 milyon dolar olan banka borçlarımız, 53 milyon dolar seviyesine düştü.

MALİ TABLO: BORÇ 26 MİLYAR

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olduğu duyuruldu. 31 Mayıs 2025’te yaklaşık 18 milyar lira olan borcun yüzde 38 oranında artarak 26 milyar lirayı aştığı ifade edildi.

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