Sarı kırmızılılar, yüksek maliyetler sebebiyle Gabonlu oyuncuda karar kıldı. Lemina ile sezon başı 3,5 milyon avrodan iki yıllık mukavele yapılacak.

Aslan’da Mario Lemina’nın durumu beklemedeydi. Çünkü TFF’nin 10+4 yabancı kuralını revize etmesi bekleniyordu. Ancak o revizyon gelmedi.

BEKLEMEDEYDİ

Gabonlu oyuncu konusunda da anlaşma hazır ancak alternatifler de değerlendirmeye alınmıştı. Fakat talip olunan oyuncuların gerek bonservis gerekse yıllık ücretlerinin 20 milyon avroyu bulması nedeniyle geri adım atıldı. Teknik direktör Okan Buruk, hem orta saha hem sol stoperde oynama özelliği olan Lemina ile devam edilmesini istedi.

Mario Lemina kaldı! Galatasaray'ın transfer matematiği ve sonuç

ÖDEME YAPILDI

Sarı kırmızılı yönetim de Gabonlu oyuncu ücretinde iyileştirme yaparak yeniden anlaşma sağladı. Joker isimle, sezon başına 3,5 milyon avro olmak üzere iki yıllık mukavele yapılacak. Öte yandan iç huzuru sağlamak adına yönetim bir adım daha attı. Oyunculara 25 milyon avroyu bulan bir ödeme daha yapıldı. Dursun Özbek yönetimi, 15 Temmuz’a kadar tüm ödemeleri yapıp borçsuzluk kağıdını UEFA’ya gönderecek ve yeni sezona kafalar rahat girilecek.

Mario Lemina kaldı! Galatasaray'ın transfer matematiği ve sonuç

FORMALAR TANITILDI

Galatasaray’ın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları tanıtıldı. Yeni formalarda 5 yıldız, ilk kez yan yana kullanıldı. İç saha ve alternatif formada ‘Welcome To Hell’ detayı yer alırken deplasman formasında ise ‘İlklerin ve Enlerin Takımı’ mesajı bulunuyor.

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