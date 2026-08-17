Mikro ihracat kargolarının hava yolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle mikro ihracatçıların ve kargo firmalarının operasyonel süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Türkiye'nin küresel rekabet gücüne katkı sağlayacak düzenleme yarından itibaren uygulamaya alınacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi kapsamındaki mikro ihracat kargolarının hava yolu transit süreçlerini basitleştirecek düzenleme yarın hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ihracata ilişkin gümrük süreçlerinin hızını ve etkinliğini artırmak, ticaret ekosisteminin işleyişini daha etkin hale getirmek ve ülkenin küresel rekabet gücüne katkı sağlamayı amaçlayan çalışmalar sürüyor.

Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor

GÜMRÜK SÜREÇLERİ HIZLANDIRILACAK

Bu kapsamda, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi muhteviyatı mikro ihracat kargolarının, havalimanları arasındaki aktarma ve gümrük süreçlerini basitleştiren yeni düzenleme, Bakanlıkça yarın hayata geçirilecek.

Yapılan düzenlemeyle hava yoluyla taşınacak mikro ihracat kargoları, yurt dışına sevk edilecekleri ana aktarma havalimanlarına hızlı ve basitleştirilmiş bir usulle gönderilebilecek ve böylece kargoların yurt dışına çıkış süreçleri kolaylaştırılacak.

Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor

MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEK

Yeni uygulamayla mikro ihracatçıların ve kargo firmalarının operasyonel süreçlerinin kolaylaştırılması, işlem sürelerinin kısaltılması ve operasyonel maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

KÜRESEL REKABET GÜCÜNE KATKI SAĞLAYACAK

Düzenlemenin, özellikle hızlı ve etkin lojistik süreçlere ihtiyaç duyan mikro ihracatçıların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak Türkiye'nin ihracat kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini güçlendirmesine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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