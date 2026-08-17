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Ekonomi

İstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı

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İstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı
Fotoğraf Başlığı İstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Arnavutköy, İstanbul’un kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir adıma ev sahipliği yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle İstanbul’da 1 milyonuncu konutun dönüşümüne ulaşılırken, Arnavutköy’de 354 bağımsız bölümden oluşan ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi’nin temelleri atıldı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Arnavutköy’de kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında riskli yapıların yenilenmesine yönelik projeler birer birer hayata geçirilirken, dönüşüm çalışmalarında yeni bir adım daha Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde atıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilen törende, ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi’nin temeli atıldı. İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında 1 milyonuncu konutun dönüşümüne ulaşılması sürecinde Arnavutköy’de atılan yeni temeller, depreme karşı güvenli ve dirençli şehirleşme hedefinin ilçedeki önemli adımlarından biri oldu.

Temel atma törenine İstanbul Milletvekili Seda Gören, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Malik Ejder Batur, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı
Başlık Resmiİstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı

354 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN YENİ HAYAT ALANI

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde hayata geçirilen ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi, 57 bin metrekare toplam inşaat alanı ve 23 bin metrekare peyzaj alanıyla bölgeye yeni bir hayat alanı kazandıracak. Projede 334 konut ve 20 ticari ünite olmak üzere toplam 354 bağımsız bölüm yer alacak.

Spor sahaları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oyun alanlarıyla planlanan projede ayrıca spor salonu, kapalı yüzme havuzu, çocuk kreşi ve aile sağlığı merkezi bulunacak. Projenin tamamlanmasıyla vatandaşların yalnızca barınma değil, sosyal hayat ihtiyaçlarına da cevap verecek modern ve güvenli bir yerleşim alanı oluşturulacak.

İstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı
Başlık Resmiİstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı

GÖREN: “KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR MİLLİ MÜCADELE MESELESİ”

İstanbul Milletvekili Seda Gören, kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye için bir “milli mücadele meselesi” olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde büyük bir dönüşüm seferberliği yürütüldüğünü belirten Gören, “Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 394 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci yürütülüyor. İstanbul’da 1 milyonuncu konut yenileniyor. Türkiye genelinde ise 2,5 milyon yenilemeden bahsediyoruz. Bu rakamlar, yürütülen çalışmanın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da anan Gören, “Biz acımızı unutmadan; üreterek, değiştirerek, dönüştürerek ve daha iyisini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kaybettiğimiz canları rahmetle yâd ederken, aynı acıların bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz. Bugün Arnavutköy’de dördüncü kentsel dönüşüm projesinin temelini atıyoruz. Vatandaşımızın can güvenliği için yapılan bu yatırımların her kuruşu helali hoş olsun.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı
Başlık Resmiİstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı

BAŞKAN CANDAROĞLU: “BİR BUÇUK YILDA 2 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN SÜRECİNİ YÜRÜTÜYORUZ”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek, “17 Ağustos bizlere acı bir gerçeği hatırlatıyor. Depremle yaşamak zorundayız ancak insan hayatını tehdit eden depremin kendisi değil, dayanıksız ve tedbir alınmamış yapılardır. Deprem gerçeği kapımızdayken kaybedecek tek bir saniyemizin bile olmadığının farkındayız. Meselemiz insanımızın can güvenliğini korumak, güvenli ve dayanıklı hayat alanları oluşturmak ve ilçemizi deprem risklerine karşı daha dirençli hale getirmek.” dedi.

Arnavutköy’de dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Candaroğlu, “Yaklaşık 15 gün önce İmrahor’daki konutlarımızın temelini attık. Bugün de ARKENT eliyle yeni bir temel atma gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin iştiraki ARKENT ile bir buçuk yıl içerisinde 2 bin bağımsız bölümün iş ve işlemlerini yürütüyoruz. İlçemizin dört bir yanında yeni projeleri hayata geçirerek hemşehrilerimizin hem hayat kalitesini yükseltecek hem de güvenliğini sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı
Başlık Resmiİstanbul’da 1 milyonuncu konut dönüşümü! Yeni temeller Arnavutköy’de atıldı

İBB iştiraki KİPTAŞ’ın Arnavutköy’deki çalışmalarına da değinen Candaroğlu, “2019-2026 yılları arasında KİPTAŞ’ın Arnavutköy’de bir tane bile bağımsız bölümü dönüştürdüğünü görmedik. Biz bu tablo karşısında beklemek yerine sorumluluk aldık. Milyarlarca liralık bütçeye sahip KİPTAŞ’ın karşısında, bir buçuk yıl önce kurduğumuz ARKENT ile 2 bin bağımsız bölümün dönüşüm sürecini başlattık. Burada durmayacağız, ilçemizin dört bir yanında dönüşüme devam edeceğiz.” diye konuştu.

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17 AĞUSTOS’UN YIL DÖNÜMÜNDE YENİ TEMELLER

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilen program, kentsel dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesi değil, can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir süreç olduğu mesajıyla tamamlandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve hak sahiplerinin katılımıyla ARKENT Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi’nin temeli atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar ve ARKENT tarafından hayata geçirilen projelerle Arnavutköy’de kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Riskli yapıların güvenli konutlara dönüştürülmesi, modern hayat alanlarının oluşturulması ve Arnavutköy’ün olası afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirilmesi hedefleniyor.

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