Fenerbahçe'den Greenwood iddialarına yalanlama! Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe, sosyal medyada yer alan transfer iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun gündeme getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, kulüp adına hiçbir ismin Fransa'da transfer görüşmesi yürütmediğini açıkladı.
- Kulüp, futbol komitesinden hiçbir ismin Fransa'da transfer görüşmesi yürütmediğini belirtti.
- Sosyal medyada gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
- Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak servis edildiği vurgulandı.
- Fenerbahçe'nin doğruluğu esas alan medya mensuplarıyla sorun yaşamadığı belirtildi.
- Doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin gerçekmiş gibi servis edilmesine tepki gösterildi.
- Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilerin yalnızca kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağı vurgulandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde gündeme gelen transfer haberleriyle ilgili kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı.
Kulübün açıklamasında, futbol komitesinden hiçbir ismin şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmediği belirtilerek, sosyal medyada gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
"SİSTEMATİK YANLIŞ YÖNLEDİRME"
Sarı-lacivertli kulüp, son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edildiğini ve Fenerbahçe taraftarının sistematik şekilde yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını savunarak, bu nedenle açıklama yapma gereği duyulduğunu kaydetti.
Açıklamada, Fenerbahçe'nin doğruluğu esas alan medya mensuplarıyla herhangi bir sorun yaşamadığı vurgulanırken, kulübün iletişim anlayışının açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayandığı belirtildi.
Kulüp ayrıca, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin gerçekmiş gibi servis edilmesine tepki göstererek, "geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevrelerin, Fenerbahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmesi gerektiği" ifadelerine yer verdi.
Fenerbahçe, transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilerin her zaman olduğu gibi yalnızca kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını da vurguladı.