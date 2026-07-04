Fenerbahçe, sosyal medyada yer alan transfer iddialarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun gündeme getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, kulüp adına hiçbir ismin Fransa'da transfer görüşmesi yürütmediğini açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde gündeme gelen transfer haberleriyle ilgili kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasında, futbol komitesinden hiçbir ismin şu anda Fransa'da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmediği belirtilerek, sosyal medyada gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından dile getirilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"SİSTEMATİK YANLIŞ YÖNLEDİRME"

Sarı-lacivertli kulüp, son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edildiğini ve Fenerbahçe taraftarının sistematik şekilde yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını savunarak, bu nedenle açıklama yapma gereği duyulduğunu kaydetti.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin doğruluğu esas alan medya mensuplarıyla herhangi bir sorun yaşamadığı vurgulanırken, kulübün iletişim anlayışının açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayandığı belirtildi.

Kulüp ayrıca, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin gerçekmiş gibi servis edilmesine tepki göstererek, "geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevrelerin, Fenerbahçe'nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmesi gerektiği" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe, transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilerin her zaman olduğu gibi yalnızca kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılacağını da vurguladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması

Haberle İlgili Daha Fazlası