Jamal Musiala ikinci kez baygınlık geçirdi: 8 dakika dayanabildi

Bayern Münih'in Alman yıldızı Jamal Musiala, RB Leipzig maçının ardından Heidenheim ile oynanan hazırlık müsabakasında da baygınlık geçirdi.

Bayern'in RB Leipzig ile oynadığı hazırlık maçında korkutan Jamal Musiala, Heidenheim ile oynanan karşılaşmada da fenalık geçirdi.

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BİLİNÇ KAYBINA UĞRADI

Bavyera devinin Heidenheim'ı 4-2 mağlup ettiği hazırlık mücadelesinde sonradan oyuna dahil olan 23 yaşındaki oyuncu, yalnızca 8 dakika sahada kalabildi. Müsabakanın 61. dakikasında oyuna giren Jamal Musiala, bir anda yere düştü ve kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

Jamal Musiala'nın bilinç kaybı yaşadığı an

8 DAKİKA OYUNDA KALDI

Alman yıldıza ilk müdahale saha içinde yapılırken maça devam edemeyen Musiala'nın yerine 69. dakikada Cassiano Tomas Kiala oyuna girdi.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımlayan Musiala, "Bugün endişelerinizi gidermek ve size bir açıklama yapmak istiyorum: Bende, nörolojik bir işlev bozukluğuna dayanan, geçici olarak kısa süreli görülen ama tedavi edilebilir, kısa süreli bilinç kayıpları tespit edildi. İlk bakışta korkutucu göründüğünün farkındayım. Bu konuda en iyi tıbbi tedaviyi alıyorum ve oldukça iyimserim. Kulüp ve yakın çevrem her zaman yanımda ve bu yolda bana destek oluyorlar. Bunun dışında herhangi bir sağlık problemim yok." ifadelerini kullandı.

Jamal Musiala'nın RB Leipzig maçında baygınlık geçirdiği an

LEİPZİG MAÇINA DA DEVAM EDEMEDİ

Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında kısa süreli baygınlık geçirmişti. Maçın 69. dakikasında oyuna giren Musiala, 81. dakikada gol attıktan kısa süre sonra sıcak nedeniyle fenalaşarak kendini yere bırakmıştı ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ayağa kalkarak kenara gelmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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