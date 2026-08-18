Rodri transferi resmen duyuruldu

İspanya LaLiga devi Barcelona, Manchester City'den yıldız orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona, Manchester City'den İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

MALİYETİ 75 MİLYON AVRO

Katalan ekibinin Rodri transferinin 60 milyon avro bonservis bedeli ve 15 milyon avro bonus karşılığında gerçekleştiği belirtildi. Böylece anlaşmanın toplam bedeli bonusların tamamının gerçekleşmesi halinde 75 milyon avroya ulaşacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol attı.

BALLON D'OR ÖDÜLÜ KAZANDI

İspanyol orta saha oyuncusu kariyerinde Villarreal, Atletico Madrid ve Manchester City formalarını giydi. Deneyimli orta saha oyuncusu, Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupası kazandı. Manchester City ile 4 Premier Lig, 2 FA Cup, 3 İngiltere Lig Kupası, Community Shield, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Rodri, 2024 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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