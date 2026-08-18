Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında tribündeki Fenerbahçe formalı küçük çocuğa ve babasına tepki gösteren Şenel Akdemir, ev hapsine çarptırılmıştı. Akdemir "Olay göründüğü gibi değil" derken, minik çocuğun babası ise "O şahıs yalan söylüyor" diyerek tepki gösterdi.

Süper Lig'in açılış haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşması, tribünde yaşanan bir skandalla gündeme gelmişti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Gençlerbirliği tribününde babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçeli çocuğun üzerindeki forma, bazı taraftarların tepkisinin ardından çıkarılmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay büyük tepki toplarken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Şenel Akdemir hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şenel Akdemir

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

KENDİNİ SAVUNDU: GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL!

Kararın ardından sosyal medyada video paylaşan "Japon Şenel" lakaplı Akdemir, kendisini savunarak, "Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. O görüntülere bakıldığı zaman, ben de ilk kez seyredecek olsam, aynen sizin gösterdiğiniz tepkiyi gösteririm. Çünkü görüntülerde sanki ben, baba ve çocuğa doğru bir hezeyanda bulunuyormuşum gibi bir görüntü var. Asıl olay öyle değil. Ben tribüne çıktığımda, tribündeki arkadaşlar Fenerbahçelilerin olduğunu söylediler. Ben de bu tribünün 35 senedir ağabeylerinden sayılıyorum; sözüm de geçiyor. Doğacak bir gerginliğe engel olmak adına gidip 'müdahale edeyim' dedim. Babaya gidip söylediğim tek şey vardı; Ya tribünden dışarı çıkalım ya da çocuğun kıyafetini değiştirelim.

Fenerbahçe formalı çocuğun babası ilk kez konuştu: Şenel Akdemir yalan söylüyor!

"ÇOCUĞUN BABASIYLA HELALLEŞTİK"

Emniyetteki karşılaşmamızda babaya, 'Minicik bile kalbini kırdıysam hakkını helal et' dedim; biz orada helalleştik. Kötü bir şey yapmadım. Zaten küfür de yok, dokunma da yok, fiziksel temas yok, herhangi bir kötü söz yok. Zaten bunu yapamam; beni bilen herkes benim böyle bir şey yapmayacağımı bilir" ifadelerini kullandı." dedi.

Fenerbahçe formalı çocuğun babası ilk kez konuştu: Şenel Akdemir yalan söylüyor!

BABA İLK KEZ KONUŞTU: SÖYLEDİKLERİ YALAN

Bu savunma da tepkilerin odağında yer alırken çocuğun babası ise ilk kez Gazeteci Mevlüt İşli'ye konuştu. Büyük korku yaşayan baba, şu ifadeleri kullandı:

"3 yaşındaki bir çocuğun formasına el uzatan bir adama cevap vermek bile istemem. Öyle değil böyle demiş ama o şahsın söyledikleri doğru değil, yalan. Hepsi bizim evladımız gelsinler maçlara. Spor dostluksa, kardeşlikse tribünler de tüm çocuklarımızındır"

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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