81 ildeki okullarda ultra güvenlik! Müfettişler sahaya iniyor, Bakan Çiftçi açıkladı: Tedbirler yerinde gözden geçirilecek

Okullarda meydana gelen silahlı saldırıların ardından güvenlik önlemleri artırılmaya devam ederken İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, okulların aldığı tedbirlerin yerinde gözden geçirileceğini açıkladı. Bakan Çiftçi polis başmüfettişleri ile Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerinin sahada olacağını vurguladı.

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Son yıllarda okullarda meydana gelen silahlı saldırılar öğretmenleri, öğrencileri ve velileri endişelendirirken, bugün Osmaniye ve Van’da gerçekleşen olaylar da gözleri okullardaki güvenlik önlemlerine yeniden çevirdi.

Yeni eğitim- öğretim dönemi öncesinde 81 ilde okul ve çevresindeki güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarılırken, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi devam eden önlemler hakkında bilgi verdi.

TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Bakan Çiftçi, okul güvenliği konusunda bütün illerin tekrar taranacağını ve alınan tedbirleri yerinde gözden geçirileceğini açıkladı. Millî İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programına katılan Bakan Çiftçi, okullara ilişkin önemli mesajlar verdi.

MÜFETTİŞLER SAHADA

Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

Okullarda alınan, tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, mülkiye müfettişlerimiz, polis başmüfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.

30 GÜN TALİMATI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Emniyet Müdürleri ile bir araya gelen Bakan Çiftçi, 5 kritik talimatını sıralamıştı. Bakan Çiftçi “İlk 30 gün içinde şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracaksınız. Yeni suç örgütleri ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Mahallede ve sahada olacaksınız. Mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz" demişti.

81 ildeki okullarda ultra güvenlik! Müfettişler sahaya iniyor, Bakan Çiftçi açıkladı: Tedbirler yerinde gözden geçirilecek

"OKUL GÜVENLİĞİ" TOPLANTISI YAPILMIŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) "Okul Güvenliği" konulu toplantı düzenlenmişti. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilin valisi de video konferans sistemi üzerinden katılmıştı.

81 ildeki okullarda ultra güvenlik! Müfettişler sahaya iniyor, Bakan Çiftçi açıkladı: Tedbirler yerinde gözden geçirilecek

Bakan Çiftçi, geçen yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılardan sonra bu sene okul güvenliği ile ilgili tedbirleri artırdıklarını dile getirerek, "Bir daha böyle acılar yaşamamak için bu sene son derece dikkatli olmak, her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili ilk defa bu sene okullarımızda 31 bin bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk” demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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