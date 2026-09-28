Miçotakis'in partisine saldırı dalgası! 24 saatte üçüncü kez hedef oldular

YENİ DEMOKRASİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Demokrasi Partisi ise son 24 saatte üç ayrı adresin hedef alınmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Saldırganlar için "korkak kabadayılar" ifadesini kullanan parti, şunları kaydetti:

"Onlara bir kez daha nafile bir çaba içinde olduklarını söylüyoruz; ne onlardan korkuyoruz ne de korkacağız. Bu tür her saldırı tam tersi bir sonuca ulaşıyor. Şiddetin, partimizin fikirlerini, ilkelerini ve değerlerini susturabileceğini safça düşünenlere karşı bizi daha da kenetliyor."