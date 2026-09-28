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Dünya

Miçotakis'in partisine saldırı dalgası! 24 saatte üçüncü kez hedef oldular

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Miçotakis'in partisine saldırı dalgası! 24 saatte üçüncü kez hedef oldular

Yunanistan'ın başkenti Atina'da iktidardaki Yeni Demokrasi (ND) Partisi bağlantılı adreslere yönelik saldırılar peş peşe geldi. 

Miçotakis'in partisine saldırı dalgası! 24 saatte üçüncü kez hedef oldular

24 SAATTE ÜÇ AYRI SALDIRI

Saldırıların ilki Atina'nın Kıpseli bölgesindeki Yeni Demokrasi yerel teşkilatında meydana geldi. Ardından Andreas Loverdos'un Dafni'deki siyasi ofisi hedef alındı.

Son saldırının adresi ise Kalkınma ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis'in Marusi'deki siyasi ofisi oldu. Kimliği belirsiz kişiler ofisin bulunduğu binaya boya attı.

Miçotakis'in partisine saldırı dalgası! 24 saatte üçüncü kez hedef oldular

BAKAN YARDIMCISININ OFİSİNE BOYALI SALDIRI

Papathanasis, saldırının ardından yaptığı açıklamada siyasi eleştiri ile şiddet ve gözdağının birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler Marusi'deki siyasi ofisime boya attı. Demokraside anlaşmazlığın ve eleştirinin yeri vardır. Gözdağı ve tahribatın ise yoktur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyorum."

Çalışmalarını sürdüreceğini belirten Papathanasis, "Soğukkanlılıkla, kurumsal bir duruşla ve kararlılıkla işimize devam ediyoruz" dedi.

Miçotakis'in partisine saldırı dalgası! 24 saatte üçüncü kez hedef oldular

"ONLARDAN KORKMUYORUM"

Dafni'deki siyasi ofisi hedef alınan Andreas Loverdos da saldırının ardından geri adım atmayacağını söyledi:

"Onlardan korkmuyorum. Beni yıldıramazlar. Bu, saldırılarla ilk kez karşı karşıya kalışım değil. Her seferinde beni daha da çelikleştiriyorlar. İnandığım uğurdaki mücadeleye aynı kararlılıkla devam ediyorum."

Miçotakis'in partisine saldırı dalgası! 24 saatte üçüncü kez hedef oldular

YENİ DEMOKRASİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Demokrasi Partisi ise son 24 saatte üç ayrı adresin hedef alınmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Saldırganlar için "korkak kabadayılar" ifadesini kullanan parti, şunları kaydetti:

"Onlara bir kez daha nafile bir çaba içinde olduklarını söylüyoruz; ne onlardan korkuyoruz ne de korkacağız. Bu tür her saldırı tam tersi bir sonuca ulaşıyor. Şiddetin, partimizin fikirlerini, ilkelerini ve değerlerini susturabileceğini safça düşünenlere karşı bizi daha da kenetliyor."

Miçotakis'in partisine saldırı dalgası! 24 saatte üçüncü kez hedef oldular

Yeni Demokrasi, faillerin belirlenmesi konusunda Yunan polisine güvendiklerini belirtirken diğer siyasi partilere de çağrıda bulundu:

"Tüm siyasi partileri Yeni Demokrasi'ye yönelik saldırıları bir kez daha kınamaya çağırıyoruz. Bunu yapacaklar mı, yoksa susarak kabadayılara göz kırpmaya devam mı edecekler?"

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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