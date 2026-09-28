Fon soruşturmasında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı teslim oldu

Fon soruşturmasında kapsamında 4. dalga operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Karadağ'da olduğu öğrenilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı, bugün Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda, hakkında yakalama çalışmaları sürdürülen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın, 26 Eylül tarihinde Karadağ'a çıktığı tespit edilmişti.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, TESLİM OLDU

İskender Balcı'nın bugün Türkiye'ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında soruşturma kapsamında adli işlemler devam ediyor.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün 4. dalga operasyon gerçekleştirilmişti. Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirilmişti.

Operasyon kapsamında Destek Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven gözaltına alınmıştı.

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PARA VE MAL VARLIĞI HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketlerinin ve söz konusu işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

Soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla sürdürüldüğü bildirilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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