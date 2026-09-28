Fon soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltılar var

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Destek Holding A.Ş. ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında incelemeler devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, Özata Denizcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.

Destek Yatırım Bankası'nın sahibi Altunç Kumova da daha önce tutuklanmıştı.

17 Eylül’de gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Kumova, ifadesine fonlarla ilgili olağan dışı hareketlilik fark ettiklerini açıklamıştı.

Destek Holding'in patronu Kumova savcılık ifadesinde, şirket değerinin 1 trilyon 300 milyar liraya ulaşmasındaki anormalliği fark ettiğini ancak "ne yapacağını bilmediğini" söylemişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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