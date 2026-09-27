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Gaziantep Nurdağı'nda otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Gaziantep Nurdağında otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiGaziantep Nurdağında otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaralananlar arasında durumu ağır olanların da olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Gaziantep Nurdağı'nda otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiGaziantep Nurdağı'nda otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza sonrası olay yerine giden Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, "Çok üzücü bir kaza. Kaza 18.06 sıralarında meydana geldi. Şehitkamil ilçesi Nurdağı karayolu kırsal Acaroba Mahallesi’nde yaşandı kaza. Otomobil ile otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız yaralandı" dedi.

Gaziantep Nurdağında otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiGaziantep Nurdağında otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖLENLERİN 2'Sİ ÇOCUK

"Yaralılardan durumu ağır olan yok" diyen Eker, "Kaza otomobilin hatalı sollaması sonucu meydana geldi. Hayatını kaybedenler 2'si çocuk, 5 yetişkin olmak üzere toplam 7 kişi. Hayatını kaybedenlerin hepsi otomobilde bulunuyor. Vefat edenlerin kimlik tespit işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Nurdağında otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Başlık ResmiGaziantep Nurdağında otobüs kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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