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Tanzanyalı küçük pehlivan Cumhurbaşkanı ile sohbetini anlattı: Bunu yenebilir misin? dedi, siz isterseniz yenebilirim dedim

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Çorum’da Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda ter döken 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi Osman Ali Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Küçük güreşçi o anları “Cumhurbaşkanımız, bir beyefendiyi gösterdi, 'Bunu yenebilir misin?' dedi. Ben de 'Efendim siz isterseniz' yenebilirim' dedim” diyerek anlattı.

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Müsabakayı alandan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 'Arap Osman' olarak tanınan 11 yaşındaki Tanzanyalı güreşçi Osman Ali Davutoğlu ile bir araya geldi.

Küçük güreşçi ile hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı ve güreşçinin samimi sohbeti kameralara yansıdı.

Tanzanyalı küçük pehlivan Cumhurbaşkanı ile sohbetini anlattı: Bunu yenebilir misin? dedi, siz isterseniz yenebilirim dedim
Başlık ResmiTanzanyalı küçük pehlivan Cumhurbaşkanı ile sohbetini anlattı: Bunu yenebilir misin? dedi, siz isterseniz yenebilirim dedim

Güreşçi Osman Ali Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anları şöyle anlattı:

Cumhurbaşkanımız, bir beyefendiyi gösterdi, 'Bunu yenebilir misin?' dedi. Ben de 'Efendim siz isterseniz' yenebilirim' dedim. 'Kim bu' diye sordu. Daha sonra Cumhurbaşkanıma, babamın diplomat olduğunu anlattılar. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız da anladı.

Tanzanyalı küçük pehlivan Cumhurbaşkanı ile sohbetini anlattı: Bunu yenebilir misin? dedi, siz isterseniz yenebilirim dedim
Başlık ResmiTanzanyalı küçük pehlivan Cumhurbaşkanı ile sohbetini anlattı: Bunu yenebilir misin? dedi, siz isterseniz yenebilirim dedim

Yağlı güreş müsabakalarında geçen yılın Sungurlu başpehlivanı Mustafa Taş başta olmak üzere, Recep Kara, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Yusufcan Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Hamza Köseoğlu, Süleyman Aykırı, Abdullah Güngör, Serhat Balcı, Salih Erinç, Faruk Akkoyun, Ahmet Serbest, Bekir Eryücel, Yunus Emre Yaman, Onur Şenel, Recep Taslak, Turan Balaban, Ali Yanatma, Kaan Kaya, Osman Özgün ve Ali Güngör Ekin gibi 36 başpehlivan er meydanında ter döktü.

Yaklaşık 750 pehlivanın mücadele ettiği güreş müsabakalarına katılan Osman Ali Davutoğlu, pehlivanlarla birlikte Türk bayrağı açtı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çorum
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