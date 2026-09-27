Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Düğün kanlı bitti! Uzman çavuş, maganda kurşununun kurbanı oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Düğün kanlı bitti! Uzman çavuş, maganda kurşununun kurbanı oldu
Başlık ResmiDüğün kanlı bitti! Havaya ateş açtı, uzman çavuş hayatını kaybetti

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düzenlenen düğünde ateşlenen silahtan çıkan kurşun, memleketine izne gelen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci’ye isabet etti. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Deveci yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaydet
|

Acı olay, Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde düzenlenen düğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşun, yakınının düğünü için izinli olarak ilçeye gelen Uzman Çavuş Serkan Deveci’ye isabet etti.

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deveci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında A.Ü. gözaltına alındı. Serkan Deveci’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. İstanbul’da görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER
KKTC
YAŞAM

KKTC'deki gemi faciasında kaybolmuşlardı! Hataylı iki kardeş için gıyabi cenaze namazı kılındı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"AFFINI İSTEDİ, KABUL EDİLDİ"
AK Parti'den 'Fatma Betül Sayan Kaya' açıklaması
FON KRİZİNE İLİŞKİN NET MESAJ!
FON KRİZİNE İLİŞKİN NET MESAJ!
'Bizden veya başkalarından, kim varsa hesabını verecek'
"METREKAREYE 50 KG DÜŞEBİLİR"
Hangi illerde sel riski var? Orhan Şen sıraladı
"YENEBİLİR MİSİN' DİYE SORDU"
Cumhurbaşkanı ve Tanzanyalı güreşçi arasında renkli anlar
'
' "TÜRKİYE'YE GELMEM" DEDİ'
Aziz Yıldırım'dan o yıldız hakkında açıklama
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
AFFI YOK, EN AĞIRI UYGULANACAK
Simitte tarife dışına çıkanlara ceza yağacak
"İÇİMDE UKDE KALDI"
Gökdeniz Karadeniz'den yıllar sonra gelen itiraf
"CHP KİRLİ SÜRECE SOKULDU"
Kılıçdaroğlu'ndan istifalar sonrası arınma mesajı
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
'İNİSİYATİF FRANSA'YA GEÇTİ'
Yunan basınından Türkiye itirafı! Miçotakis pes etti
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
İKİ KRİTİK İSİM GÖZALTINDA
Fon soruşturmasında yeni gelişme
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
İngiltere'deki ABD üssünde terör operasyonu!
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
3 FAİLİ MEÇHUL OLAY ÇÖZÜLDÜ
"11, 15 ve 19 yıllık dosyaları aydınlattık"
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
YÜZYILIN FELAKETİ BÜYÜYOR
İki ülkede yüzlerce şehir haritadan silindi!
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
ÇÖZÜM FORMULÜNÜ AÇIKLADI
İşte İstanbul'un ihtiyacı olan raylı sistem uzunluğu
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
BALKAN SOĞUĞU GERİ DÖNDÜ!
Meteoroloji sıraladı, İstanbul dahil 26 il listede
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
TÜRKLERİN AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ
Şu içine düştüğümüz duruma bakar mısınız?
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
GİZLİ ÜSLER İFŞA OLDU
İsrail'in gizlediği Gazze görüntüleri ortaya çıktı!
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
TRUMP SON KOZUNU KULLANDI
ABD ve Çin arasında yapay zeka savaşı!
"YANLIŞ KULAĞIM AMELİYAT EDİLDİ"
Narkozun etkisi geçince hayatının şokunu yaşadı!
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
MEMURLUKTAN MİLYARDERLİĞE
Fon vurgununun arkasındaki ilginç isim
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Antalya'da korkunç kaza! Yaya geçidinden geçerken motosiklet çarptı, metrelerce sürüklendi
Yaya geçidinden geçerken motosiklet çarptı, metrelerce sürüklendi
Kaydet
Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri! Ömür Usta oyuncu kadrosu
Ömür Usta oyuncuları ve karakterleri
Kaydet
Hintli bakan yol ortasında vatandaşı tokatladı! Ortalık bir anda karıştı
Hintli bakan yol ortasında vatandaşı tokatladı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.