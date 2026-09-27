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Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım

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Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un trafik sorununun kara yoluyla çözülemeyeceğini belirterek kentte toplam 1000 kilometrelik raylı sisteme ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Mevcut ve süren projelerle ağın 400 kilometreye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, İstanbul'a 600 kilometre daha metro hattı yapılması gerektiğini vurguladı. Uraloğlu, yerel yönetimlerden gelen talepler doğrultusunda Bakanlık olarak yeni hatları üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul il programı kapsamında AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul yatırımları hakkındaki soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, şehir içi raylı sistemler hakkında konuştu. Şehir içi raylı sistemlerin, ilgili belediyelerin sorumluluğu olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Otorite bizim Bakanlığımızdır; gelen projeleri onaylar, fizibilitesine karar verir, vesaire. Eğer ilgili belediye bunun Bakanlığımız tarafından üstlenilmesini isterse, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle biz bunu üstleniriz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım

"İSTANBUL'DA 380 KİLOMETRE CİVARINDA RAYLI SİSTEM VAR”

Ulusal ve ulusal ağlara bağlantıları ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığını anlatan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mesela İstanbul'da, Halkalı-İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe'ye kadar giden hattı biz yaptık, işlettik. Aynı şekilde Marmaray… Bugün İstanbul'da 380 kilometre civarında raylı sistem var, bunun 160 küsur kilometresini biz yaparak hayata geçirdik. Bir kısmını biz işletiyoruz, bir kısmını Belediye işletiyor. Tabii şunu söylemek lazım: İstanbul'da 1000 kilometre toplamda metroya ihtiyaç var. Yani biz İstanbul'un trafiğini artık yeryüzünden lastik tekerlekli sistemlerle çözemeyiz.”

Bakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım

SARIYER-KİLYOS TÜNELİ’NDE HEDEF SENE SONU

Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin devam ettirilmesiyle ilgili de açıklamada bulunan Uraloğlu, “Önce o tüneli inşallah sene sonu itibarıyla açmış olacağız. Bakın bu tam da Büyükşehir Belediyesinin işidir. Yani orada bir hareket olmayınca biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, yapıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım

"İSTANBUL’A 600 KİLOMETRE DAHA METRO HATTI LAZIM"

İstanbul’da devam eden projelerle birlikte yaklaşık 400 kilometre raylı sistem olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Demek ki 600 kilometre daha İstanbul'a metro lazım. Bir kere bunların Büyükşehir tarafından planlanması lazım. Elbette bize düşen görevleri biz üzerimize alıyoruz. Hangisi? Ümraniye-Beykoz hattı mesela. Bakın orada ne oldu, bizim gündemimize geldi. Cumhurbaşkanımıza arz ettik, o da takdir etti ve onu sorumluluğumuza aldık. Gelen talepleri de kesinlikle değerlendiriyoruz. Devam eden ne var? Bosna Bulvarı-Çamlıca Camii, Ümraniye Spor Köyü’ne kadar devam eden bir metro hattımız var. Onu inşallah biz tamamlayacağız.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım
Başlık ResmiBakan Uraloğlu, İstanbulun ihtiyacı olan raylı sistemi açıkladı: 600 kilometre daha lazım

ÇERKEZKÖY-KAPIKULE KESİMİ GELECEK AY HİZMETE AÇILACAK

Halkalı-Kapıkule yüksek hızlı tren hattı hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, “Hattın, Çerkezköy ile Kapıkule arasını önümüzdeki ay içerisinde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız. Halkalı ile Çerkezköy arasını da inşallah önümüzdeki sene. Dolayısıyla biz Bakanlık olarak gerek kendi sorumluluğumuzda gerekse de yerelden gelen talepler noktasında her türlü iş birliğine açık olduğumuzu İstanbul'umuz için, 81'limiz için özellikle belirtmek isterim.” açıklamasında bulundu.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | İstanbul
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