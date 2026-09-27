İtalya'dan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar! 10 yıldız Bursa'ya gelmiyor

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesi kadrosunda dikkat çeken bir tercihe imza attı. 33 futbolculuk aday kadrodan 23 kişiyi Bursa'ya getirecek olan Mancini, aralarında Nicolo Barella, Daniel Maldini ve Gianluca Mancini'nin de bulunduğu 10 oyuncuyu İtalya'da bıraktı.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile karşılaşacak İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, Bursa deplasmanı öncesinde kadro tercihini yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, 33 kişiye düşen aday kadrodan 10 futbolcuyu Türkiye'ye götürmeme kararı aldı.

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23 FUTBOLCU BURSA'YA GELECEK

Uluslar A Ligi'nde oynanacak 4 karşılaşma için 34 kişilik aday kadro belirleyen Mancini'nin listesi, Nicolo Zaniolo'nun sakatlığı nedeniyle milli takımdan ayrılmasıyla 33 kişiye düşmüştü.

İtalyan teknik adam, Türkiye karşılaşması için bu oyuncuların 23'ünü kadroya dahil ederken, 10 futbolcuyu İtalya'da bırakacak. Mancini'nin Bursa'ya götürmediği isimler şöyle:

Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Mohamed Ali Zoma.

İtalyadan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar! 10 yıldız Bursaya gelmiyor

İTALYA'DA ÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI

Türkiye'ye gelmeyecek 10 futbolcu için ayrı bir antrenman programı uygulanacağı belirtildi. Söz konusu oyuncular, teknik heyet üyeleri Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari ve Luca Bossi yönetiminde çalışmalarını sürdürecek.

İtalyadan Türkiye maçı öncesi sürpriz karar! 10 yıldız Bursaya gelmiyor

İTALYA'NIN ULUSLAR LİGİ PROGRAMI

İtalya, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup oldu. Gök Mavililer, ikinci maçında yarın Bursa'da A Milli Futbol Takımı'nın konuğu olacak.

Mancini'nin öğrencileri, 2 Ekim'de Fransa deplasmanına çıkacak. İki takım, 5 Ekim'de ise bu kez İtalya'da karşı karşıya gelecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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