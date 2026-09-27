Başkentteki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda ele geçirilen dijital deliller, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Erdem’in de isminin yer aldığı 5 milyon dolarlık bir “iş takibi” dosyasını deşifre etti. Şüphelilerin Ayhan Bora Kaplan örgütüyle ilişkileri olduğu da belirlendi.

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Ankara’da yürütülen dördüncü dalga uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Arda Birinci’nin dijital materyallerinde, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’le olan yazışmalar ortaya çıktı. Mesaj içeriklerinde, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık bir rüşvet ödemesinden söz edildiği, işin sonuçlandırılamaması üzerine ise paranın geri verilmesi konusunda taraflar arasında tartışma yaşandığı görüldü.

Soldaki Arda Birinci, ortadaki Cengiz Haliç, sağdaki Ayhan Bora Kaplan

KAPLAN VE HALİÇ BAĞLANTISI

Yazışmalarda kumar içerikli mesajlardan siyasetçi ve bürokratlara “fuhuş amaçlı” pazarlamalara kadar birçok kayıt yer aldı. Birinci’nin dijital materyallerinde ayrıca Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık avukat Cengiz Haliç’le samimi görüntülerinin bulunması dikkat çekti.

Fuhuş rezaletinden iş takibi çıktı! Ankara’daki operasyonda siyasetçi ve Kaplan bağlantısı

ERDEM’İN KUMAR BAĞLANTISI

Birinci ile Erdem arasında geçen, 17 Nisan 2024 tarihli olduğu belirtilen konuşmada, telefonda “Mustafa Erdem CHP Antalya Vekil” şeklinde kayıtlı hesaptan “Biz kumara gidiyoruz” mesajının gönderildiği, ardından poker fişlerinin bulunduğu bir masa görüntüsünün paylaşıldığı ileri sürüldü. Mesajın ardından grup içerisinde üzerinde poker fişlerinin bulunduğu bir masa görüntüsünün paylaşıldığı, konuşmanın devamında “5000 söyle geliyom” ve “Seviliyorsunuz gençler” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

“TEKTİM, HIRS YAPTIM”

Birinci’nin telefonundan çıktığı belirtilen başka bir yazışmada da kumar ve borçlanmaya ilişkin ifadeler bulundu. Konuşmada “Oğuz’un götürdüğü yer, aynı oynadığımız yer.” mesajının ardından “Çok mu verdin?” sorusuna “Evet, hatta yüz elli beş borçlandım. Tektim, hırs yaptım” yanıtının verildiği görüldü. Konuşmanın devamında ise “Abi yalnız oynama artık” ve “Mekân değiştirelim biraz” ifadeleri yer aldı.

BİRİNCİ’NİN İRTİBATLARI

Dijital incelemelerde Birinci’nin bazı siyasetçiler ve kamu görevlileriyle yaptığı öne sürülen başka yazışmaların da tespit edildiği öğrenildi. Bu mesajlarda kadın teminine aracılık edildiğine yönelik görüşmeler bulunduğu iddia edilirken, söz konusu yazışmaların kimlerle ve hangi tarihlerde gerçekleştirildiğinin belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Murat Etöz’ün son operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilirken, özellikle Erdem’le bağlantılı olduğu öne sürülen 5 milyon dolarlık para trafiğindeki konumunun ve soruşturmadaki diğer şüphelilerle ilişkilerinin mercek altına alındığı kaydedildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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