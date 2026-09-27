Abant kampında vekillere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu “Ülke çıkarları söz konusu olduğunda diğer meseleleri bir kenara bırakmasını biliriz. Dış politikada iktidar-muhalefet ayrımı olmaz” dedi. CHP lideri, yolsuzluk davaları için de “Siyasi ahlak yasası mutlaka çıkarılmalı” ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 yıl aradan sonra milletvekilleriyle Bolu Abant’ta kampa girdi. Kampın açılışında milletvekilleri, MYK, PM ve YDK üyelerine hitap eden Kılıçdaroğlu, dış politika ve siyasi ahlak konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.

"DIŞ POLİTİKADA İKTİDAR-MUHALEFET OLMAZ"

Dış politikada birlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, milli savunma ve milli eğitimin günlük siyasetin malzemesi yapılmaması gerektiğini belirterek, bu alanların partiler üstü devlet politikası anlayışıyla yönetilmesini savunduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, dış politika konusunda iktidar ve muhalefetin ortak hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, “Milli Savunma adı üzerinde milli. Dış politikada, bizim beraber olmamız, Türkiye’nin çıkarlarını savunmamız gerektiği bilincindeyiz. Diğer partilerden bizi ayrı kıran budur. Dış politikada iktidar-muhalefet olmaz” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Dış politika millî meseledir ayrım olmaz

“TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DİĞER SORUNLARI BİR KENARA BIRAKIRIZ”

CHP olarak Türkiye’nin çıkarlarını merkeze alan bir politika izlemeleri gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ülke menfaatlerinin parti siyasetinin üzerinde tutulması gerektiğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, “Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda, diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır” ifadelerini kullandı.

“BİZİM AHLAKİ ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR”

Konuşmasında siyasi ahlak konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarih ve kültüründe yolsuzluğun bulunmadığını savundu. Siyasi ahlak yasasının Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bizim ahlaki üstünlüğümüz var. Bizim tarihimiz ve kültürümüzde yolsuzluk yoktur. Siyasi ahlak yasasının mutlaka parlamentodan çıkması lazım. Siyaset ahlaklı değilse yolsuzluk bitmez” diye konuştu.

“ALDIĞIN MAAŞ BELLİ, NASIL OLUYOR BUNLAR?”

Siyasetin ahlaki temellerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, milletvekili ve belediye başkanlarının kısa sürede servet sahibi olmasına yönelik eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, “Siyasetin ahlaklı olması lazım. Milletvekili oluyorsun, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Eline yüzüne dursun. Belediye başkanı oluyorsun, bir süre sonra köşeyi dönüyorsun. Aldığın maaş belli, nasıl oluyor bunlar? Olmaz. Siyasetin ahlaki temellerinin atılması lazım” ifadelerini kullandı.



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