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'KORKUT' korkuttu! ASELSAN’dan nefes kesen atış

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'KORKUT' korkuttu! ASELSAN’dan nefes kesen atış
Başlık ResmiKORKUT korkuttu! ASELSAN’dan nefes kesen atış

12 ülkeden heyetlere gösteri yapan KORKUT 35, kamikaze İHA’ları ve hareketli kara hedeflerini imha etti. Hava savunma sistemi, hassas vuruş kabiliyetiyle de göz doldurdu.

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ASELSAN, 12 ülkeden gelen uluslararası savunma heyetlerine yaptığı atış gösteriminde, KORKUT 35 Hava Savunma Sistemi’nin operasyonel kabiliyetlerini başarıyla sergiledi.

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KORKUT 35, kamikaze İHA’ları ve hareketli kara hedeflerini imha etti. Atış testleri kapsamında yapılan gösterimde, sistemin hareket hâlindeyken hassas atış yapabilme yeteneğinin yanı sıra temsilî operasyonel şartlar altında hedefleri tespit etme, takip etme, angaje olma ve imha etme kabiliyetleri ortaya konuldu.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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