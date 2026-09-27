Başsavcılık iz sürüyor! 7 yatırım şirketinin fon trafiği mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bu yana bütün alım-satım kayıtlarını Merkezî Kayıt Kuruluşundan istedi. Özellikle son 3 aydaki para ve yatırımcı çıkışları incelenecek.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için ‘Merkezî Kayıt Kuruluşu’na (MKK) müzekkere yazan başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerini istedi. 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla talep edilen bilgiler arasında yatırımcıların fon alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, katılma payı değerleri ve pay oranları yer aldı. İncelemenin, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler bağlantılı fonları kapsadığı belirtildi.

SON ÜÇ AYA ÖZEL TAKİP

Başsavcılık ayrıca Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve bakiyelerinin ayrı olarak bildirilmesini istedi. Böylece tasfiye sürecine yaklaşılırken gerçekleşen fon çıkışlarının zamanı, büyüklüğü ve yatırımcı bazındaki dağılımının incelenmesi hedefleniyor. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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