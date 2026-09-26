Cevdet Yılmaz'dan fon krizi mesajı: Piyasalarımız çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yapısal bir sorun olmadığını ve tüm kurumların sorunla ilgili koordinasyon içinde çalıştığını belirten Yılmaz, "İnşallah bu sorunu atlattığımız zaman, çok daha güçlü bir şekilde sermaye piyasalarımız yoluna devam edecek. Ondan da hiç şüpheniz olmasın." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, il programı kapsamında, bir otelde düzenlenen TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, fon soruşturmasıyla alakalı önemli açıklamalar yaptı.

"YAPISAL BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ"

Fon krizinin yapısal bir sorun olmadığını belirten Yılmaz, "Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz." dedi.

"TÜM KURUMLARIMIZ KOORDİNASYON İÇİNDE"

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. Ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar. İnşallah bu sorunu atlattığımız zaman, çok daha, dediğim gibi, güçlü bir şekilde sermaye piyasalarımız yoluna devam edecek. Ondan da hiç şüpheniz olmasın."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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