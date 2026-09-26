Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan fon krizi mesajı: Piyasalarımız çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Cevdet Yılmaz'dan fon krizi mesajı: Piyasalarımız çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek
Başlık ResmiCevdet Yılmazdan fon krizi mesajı: Piyasalarımız çok daha güçlü şekilde yoluna devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon kriziyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yapısal bir sorun olmadığını ve tüm kurumların sorunla ilgili koordinasyon içinde çalıştığını belirten Yılmaz, "İnşallah bu sorunu atlattığımız zaman, çok daha güçlü bir şekilde sermaye piyasalarımız yoluna devam edecek. Ondan da hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Kaydet
|

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, il programı kapsamında, bir otelde düzenlenen TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, fon soruşturmasıyla alakalı önemli açıklamalar yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
EKONOMİ

Fitch, Türkiye tahminlerini açıkladı! Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

"YAPISAL BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ"

Fon krizinin yapısal bir sorun olmadığını belirten Yılmaz, "Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Haftanın en çok kaybettireni! 986 bin lira yok oldu: 1 milyondan geriye 13.700 lira kaldı
TASARRUF ORTAĞIM

Haftanın en çok kaybettireni! 986 bin lira yok oldu: 1 milyondan geriye 13.700 lira kaldı

"TÜM KURUMLARIMIZ KOORDİNASYON İÇİNDE"

Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: "Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. Ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar. İnşallah bu sorunu atlattığımız zaman, çok daha, dediğim gibi, güçlü bir şekilde sermaye piyasalarımız yoluna devam edecek. Ondan da hiç şüpheniz olmasın."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"YÜZLERİNE ŞAMAR GİBİ İNDİ"
Bu fotoğrafı hatırlatıp meydan okudu
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
Türkiye Gazetesine açıklamışlardı!
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi flaş karar
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
TUSAŞ imzalı Hürkuş-II envantere girmeye hazırlanıyor
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİRENİ!
986 bin TL yok oldu: 1 milyon 13.700 liraya düştü
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Milyonlarca euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
Türkiye-Fransa maçı sonrası manşetlerde 2 isim var
KİLOSU 900 BİN TL!
KİLOSU 900 BİN TL!
"Kayseri'de yetişmez" dediler, kimseyi dinlemedi
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Buruk'tan ilk 11 için 3 kritik karar birden
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
Yedi şirketin tüm alım satım kayıtları istendi
90 SANİYEDE BİR TARIYOR!
90 SANİYEDE BİR TARIYOR!
Danışmanı kodları açıkta bıraktı, gizli sistem ifşa oldu
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR
KİRACILARI İLGİLENDİRİYOR
Habersiz tahliye edene kötü haber: ‘6 aylık kira’ detayı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Meriç'te yer fıstığı hasadı başladı
Meriç'te yer fıstığı hasadı başladı
Kaydet
Kardeş ülkede patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaydet
'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?
'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.