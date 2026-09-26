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Spor

İsrail'e bir boykot daha: Uluslar Ligi maçı öncesi 'süresiz' erteleme

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İsrail'e bir boykot daha: Uluslar Ligi maçı öncesi 'süresiz' erteleme
Başlık Resmiİsraile bir boykot daha: Uluslar Ligi maçı öncesi süresiz erteleme

İrlanda Cumhuriyeti'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynayacağı maç öncesi kriz çıktı. Gazze'deki soykırımı sürdüren İsrail'e yönelik boykot çağrıları sürerken; milli futbolcu Jason Knight, "maçın oynanmaması gerektiğini" söyledi. İdmanın ardından basın toplantısının da "süresiz" olarak ertelenmesi, karşılaşma öncesi belirsizliği artırdı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanacak karşılaşma öncesi gerilim tırmanıyor. İrlanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson ile bir oyuncunun katılması planlanan basın toplantısı ertelendi. Takımın maç öncesi antrenmanı da yapılmadı. Yaşanan gelişmeler, futbolcuların maçın oynanmasına ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşacağı yönündeki beklentiyi artırdı.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3'üncü Grup'ta mücadele eden İrlanda Cumhuriyeti, pazar günü İsrail ile Macaristan'ın Debrecen kentinde karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 4 Ekim'de Sırbistan'ın Backa Topola kentinde oynanacak.

İrlandalı taraftarlardan Filistin desteği
Başlık Resmiİrlandalı taraftarlardan Filistin desteği

"MAÇTAN ÇEKİLİN" ÇAĞRISI

BBC'nin haberine göre; İrlanda'da faaliyet gösteren Irish Sport for Palestine adlı grubun başlattığı "Stop The Game" kampanyası kapsamında milli takımın maçlardan çekilmesi yönündeki çağrılar giderek büyürken; eski İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü Brian Kerr ile eski milli futbolcu James McClean de boykot çağrılarına destek verdi.

Bununla birlikte İrlanda'da maça taraftarların katılımıyla oynanması gerektiğini savunan kesimler de bulunuyor.

İrlanda'da düzenlenen 'Gazze için özgürlük ve adalet' protestosu
Başlık Resmiİrlanda'da düzenlenen 'Gazze için özgürlük ve adalet' protestosu

"BU MAÇ OYNANMALI"

Tartışmaların merkezinde yer alan maçla ilgili İrlanda Milli Takımı'ndan ilk açık görüş, orta saha oyuncusu Jason Knight'tan geldi.

İrlanda'nın perşembe günü Kosova'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Knight, İsrail maçının oynanmasına ilişkin görüşünü açık şekilde dile getirdi.

Knight, "Bakın, bu zor bir durum. Teknik direktör, Dara ve Nathan Collins bu konuda iyi konuştular. Maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum ancak oynanacak. Bunun ne anlama geldiği konusunda daha kapsamlı bir görüşme yapacağız. Bir grup olarak düşüncelerimizi ortaya koyacağız ve oradan ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İrlandalı futbolcu, konunun ülkesinde büyük yankı uyandırdığını belirterek oyuncular arasında daha önce de görüşmeler yapıldığını söyledi.

İrlanda milli futbolcusu Jason Knight
Başlık Resmiİrlanda milli futbolcusu Jason Knight

"BUNUN OLACAĞINI BİLİYORDUM"

Jason Knight, "İrlanda'da bu konu çok fazla konuşuluyor. Ben İngiltere'de Championship'te futboluma odaklanıyordum ancak bunun geleceğini biliyordum ve ben de üzerine düşündüm. Oyuncular arasında ve daha deneyimli futbolcularla bununla ilgili konuşmalar yaptık. Şimdi buradayız ve bunun ne anlama geldiği, sonuçlarının ne olabileceği konusunda derinlemesine bir görüşme yapacağız" dedi.

Tecrübeli futbolcu, yaşanan durumun kendileri açısından daha önce karşılaşmadıkları bir senaryo olduğunu da belirterek, "Hiçbirimiz daha önce böyle bir durumdan geçmedik. Ancak tecrübeli olduğumu, güçlü kalabileceğimi ve çoğu şeyin üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Mümkün olduğunca futbola odaklanmaya çalışacağım. Uygun gördüğüm zaman görüşlerimi ve düşüncelerimi paylaşacağım ama mümkün olduğunca futbola konsantre olacağım" diye konuştu.

İrlanda milli futbolcusu Jason Knight
Başlık Resmiİrlanda milli futbolcusu Jason Knight

BASIN TOPLANTISI VE ANTRENMANLAR ERTELENDİ

Knight'ın açıklamalarının ardından gözler bugün günü yapılması planlanan basın toplantısına çevrildi. Teknik direktör Hallgrimsson ile bir oyuncunun yerel saatle 10.15'te medya mensuplarının karşısına çıkması ve oyuncuların cuma günü gerçekleştirdiği toplantının ardından maçla ilgili ortak görüşlerini açıklaması bekleniyordu.

Ancak basın toplantısı başlamasına kısa süre kala UEFA yetkilileri salona gelerek organizasyonun antrenman sonrasına ertelendiğini duyurdu. Yeni planlamaya göre toplantının yaklaşık iki saat sonra yapılması beklenirken, kısa süre içerisinde bir başka değişiklik daha yaşandı.

UEFA yetkilisi yeniden medya mensuplarının karşısına çıkarak İrlanda'nın antrenmanının da ertelendiğini açıkladı. Antrenmanın ne zaman gerçekleştirileceği ve basın toplantısının yeni saatiyle ilgili ise net bir bilgi verilmedi.

İrlanda'nın basın toplantısı ertelendi
Başlık Resmiİrlanda'nın basın toplantısı ertelendi

OYUNCULAR KENDİ ARALARINDA TOPLANDI

İrlanda Milli Takımı oyuncuları, cuma günü İsrail ile oynanacak karşılaşmaların durumunu görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Takım kaptanı Dara O'Shea daha önce yaptığı açıklamada, futbolcuların konuyu kendi aralarında değerlendireceğini belirtmişti.

Toplantıda oyuncuların maçın oynanması ve muhtemel sonuçları konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bugünkü basın toplantısında takımın ortak tutumuna ilişkin bir açıklama yapılması beklenirken, organizasyonun ertelenmesi bu beklentiyi belirsizliğe sürükledi.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı
Başlık Resmiİrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı
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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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