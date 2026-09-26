Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump düğüne katılacak mı?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump düğüne katılacak mı?
Başlık ResmiMAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon bugün New York'ta dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğün öncesinde aileler ve yakın dostların katıldığı özel yemekten ilk kareler ortaya çıkarken, Amerikan basını Trump yönetiminden bazı yetkililerin de törene katılmasının beklendiğini yazdı. "MAGA Prensesi" olarak nitelendirilen Habba'nın düğününe Trump'ın katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

Kaydet
|

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Miller Holding CEO'su ve Çorum FK Başkan Vekili Turhan Mildon'un evlilik hazırlıkları daha önce duyurulmuştu. Çift için beklenen gün geldi. Habba ile Mildon, bugün New York'ta dünyaevine girmeye hazırlanırken düğün öncesi düzenlenen özel yemekten ilk kareler de ortaya çıktı.

MAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?
Başlık ResmiMAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?

DÜĞÜN ÖNCESİ ÖZEL YEMEK

Çift, düğünden önce aile üyeleri ve Türkiye'den New York'a giden yakın dostlarıyla özel bir yemekte buluştu.

Yemekten sosyal medyaya yansıyan karelerde Habba ile Mildon'un davetlilerle birlikte olduğu görüldü. Habba'nın taş işlemeli ve dikkat çekici omuz detaylarına sahip pembe elbisesi de öne çıktı.

MAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?
Başlık ResmiMAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?

AMERİKAN BASINI "MAGA PRENSESİ" DİYE YAZDI

Düğün Amerikan basınında da geniş yer buldu. HuffPost, Trump'ın siyasi ve hukuki çevresindeki en tanınmış isimlerden biri olan Habba için “MAGA Prensesi” ifadesini kullandı.

Habba ile Mildon'un düğününün gösterişli olacağına ilişkin iddialar da Amerikan basınına yansıdı. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, törenin “düşük profilli olmayacağını” belirterek Habba'nın düğünde “tam bir prenses statüsünde” olacağını öne sürdü.

Habba'nın hafta içinde Palm Beach'te Mildon ile görüntülendiği ve parmağındaki büyük pırlanta yüzüğün de dikkat çektiği aktarıldı.

MAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?
Başlık ResmiMAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?

TRUMP DÜĞÜNE KATILACAK MI?

Düğünün en fazla merak edilen ayrıntılarından biri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın törene katılıp katılmayacağı oldu.

Trump'ın bugün Tennessee'nin Knoxville kentinde oynanacak üniversite futbol karşılaşmasına gitmesinin planlandığı belirtiliyor. Amerikan basınında bu program nedeniyle Trump'ın New York'taki düğüne katılmasının düşük ihtimal olduğu değerlendirmeleri yer aldı.

Beyaz Saray ise Trump'ın düğüne katılıp katılmayacağına ilişkin yöneltilen soruya henüz net bir cevap vermedi. Buna karşılık Trump yönetiminden bazı isimlerin törende yer almasının beklendiği aktarıldı.

"BU EVLİLİĞİN SİYASİ BİR AMACI YOK"

Turhan Mildon daha önce yaptığı açıklamada Habba ile ABD'de büyükelçilik görevi yapan ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını anlatmıştı.

Çiftin siyasi ve iş dünyasındaki bağlantılarının gündeme gelmesi üzerine Mildon, evliliklerinin farklı şekilde yorumlanmasına karşı çıkarak, “Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok.” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN EN GÖRÜNÜR AVUKATLARINDAN BİRİYDİ

Alina Habba, 2021-2024 yılları arasında çok sayıda davada Trump'ı temsil ederek ABD Başkanı'nın en görünür avukatlarından biri haline geldi. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık görevi de üstlenen Habba, daha sonra New Jersey Bölgesi ABD Savcılığı'nda geçici olarak görev yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump
DÜNYA

Trump'ın sağ kolu Türk milyarderle evleniyor! Dünyanın konuştuğu Turhan Mildon kimdir?
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"YÜZLERİNE ŞAMAR GİBİ İNDİ"
Bu fotoğrafı hatırlatıp meydan okudu
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
934 MİLYON OTOPARKTAN ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
3 PASAPORTA MUAFİYET HAZIRLIĞI
Türkiye Gazetesine açıklamışlardı!
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
O ANLARI GÜLEREK ANLATTI
Minguzzi davasında tahliye oldu, TikTok'ta yayın açtı
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
İSRAİL'E BİR BOYKOT DAHA
UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi flaş karar
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
ALMANYA ONU KONUŞUYOR
Milyonlarca euroluk şüpheli fatura! Servetine el konuldu
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
YERLİ UÇAKTA BÜYÜK GÜN
TUSAŞ imzalı Hürkuş-II envantere girmeye hazırlanıyor
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
'ACI İÇİNDE GALİBİYET'
Türkiye-Fransa maçı sonrası manşetlerde 2 isim var
TRUMP DÜĞÜNE GİDECEK Mİ?
TRUMP DÜĞÜNE GİDECEK Mİ?
'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
10 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!
Hangi ilçede kaç kiralık sosyal konut yapıldı?
KİLOSU 900 BİN TL!
KİLOSU 900 BİN TL!
"Kayseri'de yetişmez" dediler, kimseyi dinlemedi
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Buruk'tan ilk 11 için 3 kritik karar birden
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
FON SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR
Yedi şirketin tüm alım satım kayıtları istendi
90 SANİYEDE BİR TARIYOR!
90 SANİYEDE BİR TARIYOR!
Danışmanı kodları açıkta bıraktı, gizli sistem ifşa oldu
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI
Fenerbahçe ceza sebebini açıkladı
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
FİTCH'TEN TÜRKİYE TAHMİNLERİ!
Yıl sonunda dolar ve enflasyon ne kadar olacak?
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
MONTELLA ASLINDA KAYBETMEDİ
Fransızlar, millilerimizin mağlubiyetini değerlendirdi
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
'ABD'NİN YERİNDE ANKARA VAR'
The Economist'ten ses getirecek Türkiye analizi!
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
DUŞ ALMIYOR, EVDEN ÇIKMIYOR
Türkiye'nin konuştuğu Barış Özbay'dan kötü haber
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
CHP’DEN YAVAŞ’A AÇIK KAPI
"Bugünden yarının hesabı yapılmaz"
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte bir sonraki milli maç tarihi!
Türkiye-İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte bir sonraki milli maç tarihi!
Kaydet
Anne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler, sebebi ise aynı
Anne-kızın yürek burkan sonu! 10 saat arayla hayatlarını kaybettiler
Kaydet
2026-HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta?
2026-HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.