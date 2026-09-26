'MAGA Prensesi' Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump düğüne katılacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Türk iş insanı Turhan Mildon bugün New York'ta dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğün öncesinde aileler ve yakın dostların katıldığı özel yemekten ilk kareler ortaya çıkarken, Amerikan basını Trump yönetiminden bazı yetkililerin de törene katılmasının beklendiğini yazdı. "MAGA Prensesi" olarak nitelendirilen Habba'nın düğününe Trump'ın katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan eski avukatı ve danışmanı Alina Habba ile Miller Holding CEO'su ve Çorum FK Başkan Vekili Turhan Mildon'un evlilik hazırlıkları daha önce duyurulmuştu. Çift için beklenen gün geldi. Habba ile Mildon, bugün New York'ta dünyaevine girmeye hazırlanırken düğün öncesi düzenlenen özel yemekten ilk kareler de ortaya çıktı.

MAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?

DÜĞÜN ÖNCESİ ÖZEL YEMEK

Çift, düğünden önce aile üyeleri ve Türkiye'den New York'a giden yakın dostlarıyla özel bir yemekte buluştu.

Yemekten sosyal medyaya yansıyan karelerde Habba ile Mildon'un davetlilerle birlikte olduğu görüldü. Habba'nın taş işlemeli ve dikkat çekici omuz detaylarına sahip pembe elbisesi de öne çıktı.

MAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?

AMERİKAN BASINI "MAGA PRENSESİ" DİYE YAZDI

Düğün Amerikan basınında da geniş yer buldu. HuffPost, Trump'ın siyasi ve hukuki çevresindeki en tanınmış isimlerden biri olan Habba için “MAGA Prensesi” ifadesini kullandı.

Habba ile Mildon'un düğününün gösterişli olacağına ilişkin iddialar da Amerikan basınına yansıdı. Daily Mail'e konuşan bir kaynak, törenin “düşük profilli olmayacağını” belirterek Habba'nın düğünde “tam bir prenses statüsünde” olacağını öne sürdü.

Habba'nın hafta içinde Palm Beach'te Mildon ile görüntülendiği ve parmağındaki büyük pırlanta yüzüğün de dikkat çektiği aktarıldı.

MAGA Prensesi Türk milyarderle bugün evleniyor! Trump katılacak mı?

TRUMP DÜĞÜNE KATILACAK MI?

Düğünün en fazla merak edilen ayrıntılarından biri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın törene katılıp katılmayacağı oldu.

Trump'ın bugün Tennessee'nin Knoxville kentinde oynanacak üniversite futbol karşılaşmasına gitmesinin planlandığı belirtiliyor. Amerikan basınında bu program nedeniyle Trump'ın New York'taki düğüne katılmasının düşük ihtimal olduğu değerlendirmeleri yer aldı.

Beyaz Saray ise Trump'ın düğüne katılıp katılmayacağına ilişkin yöneltilen soruya henüz net bir cevap vermedi. Buna karşılık Trump yönetiminden bazı isimlerin törende yer almasının beklendiği aktarıldı.

"BU EVLİLİĞİN SİYASİ BİR AMACI YOK"

Turhan Mildon daha önce yaptığı açıklamada Habba ile ABD'de büyükelçilik görevi yapan ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını anlatmıştı.

Çiftin siyasi ve iş dünyasındaki bağlantılarının gündeme gelmesi üzerine Mildon, evliliklerinin farklı şekilde yorumlanmasına karşı çıkarak, “Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok.” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN EN GÖRÜNÜR AVUKATLARINDAN BİRİYDİ

Alina Habba, 2021-2024 yılları arasında çok sayıda davada Trump'ı temsil ederek ABD Başkanı'nın en görünür avukatlarından biri haline geldi. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray'da danışmanlık görevi de üstlenen Habba, daha sonra New Jersey Bölgesi ABD Savcılığı'nda geçici olarak görev yaptı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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