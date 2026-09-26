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Spor

Emenike’den Fenerbahçe’ye ziyaret: İsmail Kartal’la görüştü, Aziz Yıldırım’ın elini öptü

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Emenike’den Fenerbahçe’ye ziyaret: İsmail Kartal’la görüştü, Aziz Yıldırım’ın elini öptü
Başlık ResmiEmenike’den Fenerbahçe’ye ziyaret! İsmail Kartal’la görüştü, Aziz Yıldırım’ın elini öptü

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Emmanuel Emenike, Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret ederek eski hocası İsmail Kartal’la bir araya geldi. Nijeryalı futbolcu daha sonra eski başkan Aziz Yıldırım’ı ziyaret ederken, Yıldırım’ın elini öpmesi dikkat çekti. Emenike, Kartal için “Çalıştığım en iyi antrenörlerden birisi” derken, Fenerbahçe’nin sezon sonunda şampiyon olacağına inandığını söyledi.

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Fenerbahçenin eski golcülerinden Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli kulübe yaptığı ziyaretle dikkat çekti. Can Bartu Tesisleri’ne giden Nijeryalı eski futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelirken, ardından Başkan Aziz Yıldırım’ı da ziyaret etti.

Emmanuel Emenike ve İsmail Kartal
Başlık ResmiEmmanuel Emenike ve İsmail Kartal

ESKİ BAŞKANININ ELİNİ ÖPTÜ

Emenike, İsmail Kartal’ın ardından Fenerbahçe’nin başkanı Aziz Yıldırım ile de bir araya geldi. Nijeryalı futbolcunun Yıldırım’la gerçekleştirdiği görüşmede eski başkanın elini öpmesi dikkat çekti.

Emmanuel Emenike ve Aziz Yıldırım
Başlık ResmiEmmanuel Emenike ve Aziz Yıldırım

İSMAİL KARTAL’A ÖVGÜ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabından paylaşan Emenike, videoda arka planda “Can Dostum” şarkısına yer verdi. Eski futbolcunun paylaşımı, Kartal ile arasındaki bağın sürdüğünü ortaya koydu. Emenike, “Çalıştığım en iyi antrenörlerden birisi olan İsmail Kartal Hocamla tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu sene şampiyon biz olacağız İnşallah.” ifadelerini kullandı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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