Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, bir yandan son kontrollerini sağlarken bir yandan da sınavların saatini ve süresini araştırıyor. Peki, 2026-HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) için artık saatler kaldı. 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek olan sınavlar, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Açıklamaya göre, 17 ildeki 18 sınav merkezinde düzenlenecek 2026-HMGS/2 için 43 bina ve 677 salon kullanılacak.



2026-HMGS/2 ve İYÖS ne zaman, saat kaçta?

BAŞARI PUANI KAÇ?

Sınavlar test şeklinde olacak ve çoktan seçmeli 120 sorudan oluşacak. Sınavlarda ortak soru yer alabilecek. 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

HMGS/2'YE KİMLER GİREBİLECEK?

2026-HMGS/2'ye hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış bulunanlar girebilecek.

İYÖS'E KİMLER KATILABİLECEK?

2026-İYÖS'a ise hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar katılacak.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

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