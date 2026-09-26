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HÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor

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HÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor
Başlık ResmiHÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II’nin ilk kabul faaliyeti 28 Eylül’de TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilecek. Tip Sertifikasını 9 Eylül’de alan yerli eğitim uçağının teslimatları yıl sonuna kadar sürecek. HÜRKUŞ-II, pilotların HÜRJET ve KAAN’a uzanan eğitim zincirinin ilk basamağını oluşturacak.

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Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ-II ile Türk Hava Kuvvetlerinde insanlı milli uçak dönemi başlıyor.

İlk HÜRKUŞ-II uçaklarının kabul faaliyeti için 28 Eylül'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde tören yapılacak. Yılın geri kalanında uçakların teslimatları devam edecek.

HÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor
Başlık ResmiHÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor

SINIFININ EN İYİSİ

Kullanıcı geri dönüşleriyle gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirmelerle ulaşılan uçuş performans verileriyle sınıfının en iyisi şeklini alan HÜRKUŞ-II'de, yüksek yerlilik oranına ulaşıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışında uluslararası pazarlarda 250'den fazla güncel yeni nesil temel eğitim uçağı ihtiyacı öngörülüyor. HÜRKUŞ programında önceki konfigürasyonlarla elde edilen ihracat başarısının HÜRKUŞ-II ile devam ettirilmesi, bu beklentinin kısa zamanda birkaç ülkeyle ihracat sözleşmesine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

HÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor
Başlık ResmiHÜRKUŞ-II için kritik tarih belli oldu: Türk Hava Kuvvetlerinde yeni dönem başlıyor

YERLİ SAVAŞ UÇAĞININ İLK ADIMI

HÜRKUŞ-II, Türkiye'nin insanlı savaş uçağı geliştirme zincirinin ilk basamağında bulunuyor. Türkiye, yeni nesil temel eğitim uçağının devamında jet eğitim uçağı HÜRJET ve çok rollü savaş uçağı KAAN ile bu zinciri sürdürecek.

HÜRKUŞ-II, pilot adayının temel eğitiminden jet eğitimine ve nihayetinde savaş uçağına geçiş zincirinin başlangıcında olacak. Pilotlar HÜRKUŞ-II ile temel uçuş ve pilotaj becerilerini geliştirecek.

YERLİ ŞİRKETLER ÖNEMLİ TECRÜBELER KAZANDI

Türkiye bu projeyle uçak geliştirme ekosistemini de büyük ölçüde kurdu. HÜRKUŞ projesi ile Türkiye modern anlamda kendi uçaklarını tasarlayıp üretir duruma geldi. HÜRKUŞ'un geliştirilmesi esnasında TUSAŞ ve yerli sanayi çok sayıda tasarım, üretim, test ve sertifikasyon kabiliyeti elde etti. Ekosistemde bulunan şirketlerin yetenekleri HÜRKUŞ-II'de karşılık buldu.

Bu kazanımlar uzun vadede başta HÜRJET, KAAN olmak üzere diğer insanlı hava platformlarına aktarıldı.

İLK SÖZLEŞME 2013'TE İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 26 Aralık 2013'te Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş-B / YNTEU) Sözleşmesi imzalanmıştı. İzleyen sözleşme değişiklikleriyle çalışmalar HÜRKUŞ-II'ye dönüştü.

HÜRKUŞ-II ilk uçuşunu 29 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Bu sene içinde harekat test ve değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde Pilot Yer Eğitimleri, Pilot Uçuş Eğitimleri, Harekat Test ve Değerlendirme faaliyetleri başarıyla yapıldı.

300 SORTİ UÇUŞ YAPILDI

Proje çerçevesinde geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri kapsamında 2256 test noktası için yaklaşık 300 sorti uçuş yapılarak testler başarıyla tamamlandı ve Tip Sertifikası 9 Eylül 2026'da alındı.

Pilot ve bakım ekiplerinin eğitimlerinin sonrasında uçakların ilk kabul aşamasına gelindi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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