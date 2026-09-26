“Kayseri’de yetişmez” denildi! Dinlemeyip üretime geçti, kilosunu 900 bin TL’den satıyor

ÜÇ YIL BOYUNCA ARAŞTIRIP İŞE KOYULDU

Kayseri’de safranın yetişmeyeceği yönünde yaygın bir kanaat bulunduğunu ifade eden Demir, geçmişte Anadolu ve Kayseri’de safran üretimine ilişkin bilgilere rastlandığını kaydetti.

Açık arazide gerçekleştirdiği denemelerde verim aldığını ancak iklim şartlarının üretimi olumsuz etkilediğini belirten Demir; "Safran üretimine ilk olarak üniversite yıllarında yüksek lisans yaptığım dönemde okuduğum bir makale ile tanışmıştım. Ondan sonra safran ve tıbbi aromatik bitkilere oldukça merak sardım. Uzun yıllardır araştırma içerisindeydim. Sonra neden üretimini yapmayayım diye düşündüm. 3 yıl önce başladım. Daha önce açık arazilerde denemelerde bulundum. Kayseri'de yetişmeyeceği noktasında oldukça yaygın bir fikir vardı. Halbuki safran, Anadolu'da antik çağlardan beri üretilen bir ürün. Kayseri'nin geçmiş kroniklerinde de üretildiğine dair birçok bilgi var" dedi.

Açık alanda safrandan verim aldıklarını ancak iklim krizleri, don, aşırı sıcaklık ve yağış gibi etkenlerin üretimi olumsuz etkilediğini dile getiren Demir, bu nedenle kapalı üretim modeline yöneldiklerini söyledi.