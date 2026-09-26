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Spor

Galatasaray ilk 11'inde büyük değişim: Okan Buruk'tan 3 kritik karar birden

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Galatasaray ilk 11'inde büyük değişim: Okan Buruk'tan 3 kritik karar birden
Başlık ResmiGalatasaray ilk 11inde büyük değişim: Okan Buruktan 3 kritik karar birden

Galatasaray'da milli maç arası sonrası hücum hattında önceliklerin değişmesi bekleniyor. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'u ilk 11'in vazgeçilmez parçası yapmayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ün mevkisini de değiştirecek.

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Süper Lig'de 13 puanla averajla ikinci sırada olmasına rağmen Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da milli maç arasından sonra hücum planlamasının değişmesi bekleniyor.

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YUNUS SAĞ KANADA, SANE KULÜBEYE

TRT Spor'da yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk, son aylarda ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda oynayan milli futbolcu Yunus Akgün'ü orijinal yeri olan sağ kanada döndürmeyi planlıyor. Bu doğrultuda performansı eleştiri konusu olan Alman yıldız Leroy Sane, ana plan oyuncusu olmaktan çıkacak.

Leroy Sane, 7 maçta 374 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı veremedi.
Başlık ResmiLeroy Sane, 7 maçta 374 dakika süre alırken, gol veya asist katkısı veremedi.

BARIŞ ALPER YERİNE LEAO

Sol kanatta kritik bir değişiklik bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'ya daha çok şans verilmesi planlanıyor. 10 numara bölgesinde de Aleksey Batrakov'un artık ilk 11'de başlaması isteniyor. Buruk; Rus futbolcuya, Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde görev verecek.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.
Başlık ResmiBarış Alper Yılmaz, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.

OSIMHEN TAKIMA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılılarda en büyük ol umudu Victor Osimhen, milli maç arası sonrası formasına kavuşacak.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta forma giyemedi.
Başlık ResmiVictor Osimhen, Süper Lig'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta forma giyemedi.

27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, sakatlık ya da kart cezalısı olmadığı sürece 11'in vazgeçilmez parçası olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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