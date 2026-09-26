Galatasaray ilk 11'inde büyük değişim: Okan Buruk'tan 3 kritik karar birden
Galatasaray'da milli maç arası sonrası hücum hattında önceliklerin değişmesi bekleniyor. Yeni transferlerden Rafael Leao ve Aleksey Batrakov'u ilk 11'in vazgeçilmez parçası yapmayı planlayan teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ün mevkisini de değiştirecek.
Süper Lig'de 13 puanla averajla ikinci sırada olmasına rağmen Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da milli maç arasından sonra hücum planlamasının değişmesi bekleniyor.
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YUNUS SAĞ KANADA, SANE KULÜBEYE
TRT Spor'da yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk, son aylarda ağırlıklı olarak 10 numara pozisyonunda oynayan milli futbolcu Yunus Akgün'ü orijinal yeri olan sağ kanada döndürmeyi planlıyor. Bu doğrultuda performansı eleştiri konusu olan Alman yıldız Leroy Sane, ana plan oyuncusu olmaktan çıkacak.
BARIŞ ALPER YERİNE LEAO
Sol kanatta kritik bir değişiklik bekleniyor. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'ya daha çok şans verilmesi planlanıyor. 10 numara bölgesinde de Aleksey Batrakov'un artık ilk 11'de başlaması isteniyor. Buruk; Rus futbolcuya, Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde görev verecek.
OSIMHEN TAKIMA DÖNÜYOR
Sarı-kırmızılılarda en büyük ol umudu Victor Osimhen, milli maç arası sonrası formasına kavuşacak.
27 yaşındaki Nijeryalı yıldız, sakatlık ya da kart cezalısı olmadığı sürece 11'in vazgeçilmez parçası olacak.