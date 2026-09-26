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81 ilde kaçak göçmen operasyonu: 19 organizatör, 230 düzensiz göçmen yakalandı

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81 ilde kaçak göçmen operasyonu: 19 organizatör, 230 düzensiz göçmen yakalandı
Başlık Resmi81 ilde kaçak göçmen operasyonu: 19 organizatör, 230 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı 81 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 230 düzensiz göçmen yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı ekipleri 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetim düzenledi. 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü; 279 bin 575 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 230 düzensiz göçmen yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde;

- 15 bin 905 personel,
- 5 bin 11 ekip ile
- 3 bin 229 noktada;

81 ilde kaçak göçmen operasyonu: 19 organizatör, 230 düzensiz göçmen yakalandı
Başlık Resmi81 ilde kaçak göçmen operasyonu: 19 organizatör, 230 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında;

- 2 bin 214 metruk bina,
- 3 bin 893 umuma açık yer ve 1.227 diğer yerler olmak üzere toplam 7 bin 334 yer kontrol edildi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı. Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polisimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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