Mısır'da Salah kararı olay oldu: Hocası maç biter bitmez o soruyu cevapladı
Muhammed Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır'ın sahasında Angola ile 0-0 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında kenara geldi. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, gündem olan değişiklik kararına ilişkin karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.
Mısır ile Angola, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşı karşıya geldi. Kahire Uluslararası Stadyumu'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada gol sesi çıkmadı.
SALAH, 61'DE KENARA GELDİ
Trabzonspor'un 34 yaşındaki Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah, Angola'ya karşı ilk 11'de başlarken, 61'inci dakikada yerini Zizo'ya bıraktı. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, maçın ardından Salah'ın neden oyundan alındığıyla ilgili soruya cevap verdi.
"TAMAMEN TEKNİK BİR KARAR"
Değişikliğin sebebinin sakatlık değil taktiksel olduğunu belirten Hassan, "Hayır, sakat değil. "Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor. Bu, maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.