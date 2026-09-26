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Spor

Mısır'da Salah kararı olay oldu: Hocası maç biter bitmez o soruyu cevapladı

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Mısır'da Salah kararı olay oldu: Hocası maç biter bitmez o soruyu cevapladı
Başlık ResmiSalah kararı olay oldu: Hocadan maç biter bitmez o soruyu cevap geldi

Muhammed Salah, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır'ın sahasında Angola ile 0-0 berabere kaldığı maçın ikinci yarısında kenara geldi. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, gündem olan değişiklik kararına ilişkin karşılaşma sonrası açıklamada bulundu.

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Mısır ile Angola, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda karşı karşıya geldi. Kahire Uluslararası Stadyumu'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada gol sesi çıkmadı.

Muhammed Salah
Başlık ResmiMuhammed Salah

SALAH, 61'DE KENARA GELDİ

Trabzonspor'un 34 yaşındaki Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah, Angola'ya karşı ilk 11'de başlarken, 61'inci dakikada yerini Zizo'ya bıraktı. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, maçın ardından Salah'ın neden oyundan alındığıyla ilgili soruya cevap verdi.

Hossam Hassan
Başlık ResmiHossam Hassan

"TAMAMEN TEKNİK BİR KARAR"

Değişikliğin sebebinin sakatlık değil taktiksel olduğunu belirten Hassan, "Hayır, sakat değil. "Salah'ın oyundan çıkarılması tamamen teknik bir karara dayanıyor. Bu, maçın gerekliliklerine göre teknik ekibin doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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