Denetimden kaçmak için kılık değiştirdi! Uyanık dilenci zabıtanın dikkatinden kaçamadı

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Elazığ'da belediye zabıta ekiplerinin cuma namazı çıkışında cami önleri ve kalabalık bölgelerde düzenlediği operasyonda, denetimden kurtulmak için akılalmaz bir yönteme başvuran bir dilenci yakayı ele verdi. Zabıtayı fark edince aniden seyyar satıcı kılığına bürünerek kaçmaya çalışan uyanık şahıs, ekiplerin dikkati sayesinde kısa sürede fark edilerek yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahsın satış tezgahının altına özel olarak zulaladığı paralara el konulurken, vatandaşların duygularını istismar eden şüpheli hakkında cezai işlem uygulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Elazığ Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIElazığ

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