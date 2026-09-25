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Spor

Abdullah Avcı'ya sürpriz teklif: Kariyerinde bir ilke imza atabilir

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Abdullah Avcı'ya sürpriz teklif: Kariyerinde bir ilke imza atabilir
Başlık ResmiAbdullah Avcıya sürpriz teklif: Kariyerinde bir ilke imza atabilir

Son olarak Çorum Futbol Kulübü (Burak Yılmaz'la anlaşma sağlandı) ile adı anılan Abdullah Avcı'nın, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı öne sürüldü. 63 yaşındaki teknik direktör, Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından herhangi bir takım çalıştırmadı.

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Geçtiğimiz sezon herhangi bir takımda görev yapmayan Abdullah Avcı'nın muhtemel yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'daki son döneminde 44 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Başlık ResmiAbdullah Avcı, Trabzonspor'daki son döneminde 44 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

İLK DEFA YURT DIŞINDA TAKIM ÇALIŞTIRABİLİR

Bulgaristan basınından Match Telegraph'ın haberine göre; Hristo Yanev'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında olan CSKA Sofya'nın, adayları arasında Avcı da bulunuyor. Tecrübeli hocanın CSKA Sofya ile anlaşması halinde kariyerinde ilk defa yurt dışında bir kulüp çalıştıracağı ifade edildi.

63 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Başlık Resmi63 yaşındaki çalıştırıcı, Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

TRABZONSPOR'A RAKİP OLABİLİR

Abdullah Avcı'nın CSKA Sofya'nın başına geçmesi halinde dikkat çekici bir karşılaşma da yaşanacak. Bulgaristan ekibi ile Trabzonspor, 26 Kasım'da Sofya'da UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Avcı, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, daha önce şampiyonluk yaşadığı bordo-mavililere karşı bu defa rakip takımın teknik direktörü olarak sahaya çıkacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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