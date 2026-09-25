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Manisa'da dolandırdılar, Konya'da altınlarla beraber yakalandılar

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Manisa'da dolandırdılar, Konya'da altınlarla beraber yakalandılar
Başlık ResmiManisada dolandırdılar, Konyada altınlarla beraber yakalandılar

Manisa'da vatandaşın 4,5 milyon değerinde altınlarını dolandıran 2 şüpheli, Konya'nın Akşehir ilçesinde polis operasyonuyla yakayı ele verdi. Altınlar sahibine teslim edilirken zanlılar adli mercilere sevk edildi.

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın altınlarını dolandıran şüphelilerin Akşehir'e giriş yaptıkları tespit edildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç, uygulama noktasından dur ihtarına uymayarak kaçtı. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla şüpheliler Bozlağan Mahallesi'nde bahçelerin arasına gizlenmeye çalıştıkları sırada yakalandı.

ALTINLARIN TOPLAM DEĞERİ 4,5 MİLYONDAN FAZLA

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 29 adet bilezik, 8 adet 2,5'lik gramse altın, 1 adet çeyrek altın, 2 adet yüzük, 1 adet küpe ele geçirildi. Ele geçirilen altınların yaklaşık değerinin toplam 4 milyon 661 TL olduğu tespit edilirken, altınlar sahibine teslim edildi.

Olaya ilişkin yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kırkağaç
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