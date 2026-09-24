Herkesi şaşırtan ev! Gören fotoğrafını çekiyor, 3 katlı ama sadece çatısı var

“GİRMEYE BİLE KORKUYORUZ, BATAKLIK GİBİ”

Yıldırım, "Eski halini hatırladıkça üzülüyoruz. Karşıda da tarla vardı, evin yanında da tarla vardı. Artık girmeye bile korkuyoruz, bataklık gibi. Bu tek katlı bir bina gibi algılanmaması lazım. Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı diye konuştu.