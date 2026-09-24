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Yaşam

Herkesi şaşırtan ev! Gören fotoğrafını çekiyor, 3 katlı ama sadece çatısı var

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Herkesi şaşırtan ev! Gören fotoğrafını çekiyor, 3 katlı ama sadece çatısı var

5 yıl önce Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde Kastamonu’da toprağa gömülen 3 katlı binanın geriye kalan çatısı görenleri hayrete düşürüyor. Bozkurt ilçesinde ikamet eden Süleyman Yıldırım, “Baraj yapıldıktan sonra sürüklenen topraklar, selle baraj dolarak evi de toprak altında bıraktı. Evin görüntüsü ilginç, buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor” diye konuştu

Herkesi şaşırtan ev! Gören fotoğrafını çekiyor, 3 katlı ama sadece çatısı var

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz'de 65 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin kaybolduğu sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yeri Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi olmuştu. İlçede yıllar sonra görüntülenen bir ev herkesi şaşırttı.  

Herkesi şaşırtan ev! Gören fotoğrafını çekiyor, 3 katlı ama sadece çatısı var

SADECE ÇATISI KALDI

Ezine Çayı kenarında yer alan, selin izlerini taşıyan 3 katlı binadan geriye sadece çatısı kaldı. Bayramgazi köyünde bulunan ve selde ayakta kalan 3 katlı bina, toprağa gömüldü. Sadece çatısı toprak üstünden kalan binayı görenler bugün hayrete düşüyor.

Herkesi şaşırtan ev! Gören fotoğrafını çekiyor, 3 katlı ama sadece çatısı var

“EVİN GÖRÜNTÜSÜ İLGİNÇ”

Vatandaşlar, sel felaketini hatırlatan binayı cep telefonlarıyla görüntülerken, Bozkurt ilçesinde ikamet eden Süleyman Yıldırım, şöyle konuştu:

Buralar meraydı. Çocukluğumda buralarda hayvan otlatıyorduk. 2021 yılında gelen selde bizim mera olarak kullandığımız ve tarım yapılan bu bahçe, evin yeri sele kapıldı. Ev de toprak altında kaldı. Baraj yapıldıktan sonra sürüklenen topraklar, selle baraj dolarak evi de toprak altında bıraktı. Evin görüntüsü ilginç, buranın fotoğraflarını çekmeye, görmeye gelenler oluyor. Böyle bir selden esinti olarak kaldı.

Herkesi şaşırtan ev! Gören fotoğrafını çekiyor, 3 katlı ama sadece çatısı var

“GİRMEYE BİLE KORKUYORUZ, BATAKLIK GİBİ”

 Yıldırım, "Eski halini hatırladıkça üzülüyoruz. Karşıda da tarla vardı, evin yanında da tarla vardı. Artık girmeye bile korkuyoruz, bataklık gibi. Bu tek katlı bir bina gibi algılanmaması lazım. Burası altı dükkan gibi, üstünde iki daire olan üç katlı bir binaydı diye konuştu.

Herkesi şaşırtan ev! Gören fotoğrafını çekiyor, 3 katlı ama sadece çatısı var

“BİTMİŞ BİR İLÇEYDİ, AYAĞA KALDIRDILAR”

Bozkurt ilçesinde esnaflık yapan Muzaffer Demir ise, "Selde her şeyin suyun altında kaldığı gibi evimiz de suyun altında kaldı. Sadece çatısı görünüyor. Unutabileceğimiz bir gün değil. Bozkurt bir anda yok oldu. Evlerimiz, dükkanlarımız yıkıldı, selin altında kaldı, altyapımız çöktü. Devletimiz olmasaydı zaten biz yaşayamazdık. Bitmiş bir ilçeydi, ayağa kaldırdılar. Çok çalışmalar yaptılar. Şimdi eskisinden de güzel oldu" dedi.

 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kastamonu
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