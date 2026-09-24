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A.B.İ dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

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A.B.İ dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?
Başlık Resmi A.B.İ dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

Geçtiğimiz sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak başlayan A.B.İ dizisinin akıbeti belli oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'yla başlayan hikaye, Saraçoğlu'nun vedasının ardından ikinci sezonda yeni isimlerle değişmişti. Peki, ABİ dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

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A.B.İ. daha ekrana gelmeden sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra dizi setlerine döndüren dizinin 2.sezonu kısa bir süre önce başlamıştı. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel, Karadayı'nın ardından 11 yıl sonra yeniden partner oldu. Korel, dizide Doğan'ın geçmişinden gelen Leyla karakteriyle hikayeye dahil edildi. Ancak diziyle ilgili iddialar sosyal medyaya konu oldu. İddiaya göre, A.B.İ dizinin hikayesi yakın zamanda tamamlanacaktı.

A.B.İ dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?
Başlık ResmiA.B.İ dizisi bitiyor mu, final mi yapacak?

A.B.İ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre,Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Koreli 11 yıl sonra buluşturan A.B.İ. dizisi için final kararı alındı. OGM Pictures’ın atv için çektiği dizi 5. bölümde ekrana veda edecek

Editör : ÖZGE YİĞİT
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