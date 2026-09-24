Sağanak yağış sonrası sel ve heyelan felaketlerinin meydana geldiği Rize’de hasarın boyutu gün yüzüne çıktı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, hasarların toplamının yaklaşık 1 milyar 42 milyon lira olduğunu açıkladı. Baydaş “Şu ana kadar tespit edilenler arasında araç, iş yeri ve evlerdeki maddi zararlar ile duvar ve ev hasarları var. Metrekareye 200 kilograma yakın yağış düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Arkadaşlarımız cumaya kadar tespitlerini sürdürecek” dedi.

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Rize’de şiddetli sağanak sonrasında çok sayıda mahalle sular altında kalmış, bazı bölgelerde ise heyelan meydana gelmişti. 19 Eylül'deki sağanağın ardından hayatın felç olduğu kentte araç, iş yeri ve evlerdeki maddi zararlar tek tek incelendi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, hasarların toplamının yaklaşık 1 milyar 42 milyon lira olduğunu bildirdi. Vali Baydaş, kent genelinde etkili olan şiddetli yağışın özellikle sahil hattındaki İyidere ve Pazar ilçelerinde hasara yol açtığını söyledi.

Baydaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları, Devlet Su İşleri, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin saha tespit ve değerlendirmelerinin ilk etabını tamamladığını belirtti.

Rize’de çifte felaketin boyutu ortaya çıktı! Vali Baydaş açıkladı: 1 milyar 42 milyon liralık hasar var

METREKAREYE 200 KİLOGRAM DÜŞTÜ

Yağış günü açılamadığı için hasar tespiti yapılamayan iş yerlerinin de değerlendirmeye alınacağını belirten Baydaş “Yer yer metrekareye 200 kilograma yakın yağış düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Afetin büyüklüğüne rağmen herhangi bir can kaybının olmayışı bizim açımızdan sevindirici. Hasarlı yerlerin onarımına afetin yaşandığı gün başladık. Tespitler gerçekleştikçe çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Rize’de çifte felaketin boyutu ortaya çıktı! Vali Baydaş açıkladı: 1 milyar 42 milyon liralık hasar var

ZARAR 1 MİLYAR 42 MİLYON LİRA

Baydaş, "Şu ana kadar tespit edilenler arasında araç, iş yeri ve evlerdeki maddi zararlar ile duvar ve ev hasarları var. Bunların toplamına ilişkin şu ana kadar yaklaşık 1 milyar 42 milyon liralık bir rakam var. Şu an çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız cumaya kadar tespitlerini sürdürecek” diye konuştu.

Rize’de çifte felaketin boyutu ortaya çıktı! Vali Baydaş açıkladı: 1 milyar 42 milyon liralık hasar var

Yaklaşık 30 hanenin olduğu ve alt kesiminde heyelan meydana gelen bölgeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baydaş, bilim insanları ile jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan ekip tarafından teknik rapor hazırlanıncaya kadar özellikle yağış öncesinde tedbir alınmasını istedi.

Baydaş, kullanıma uygun olmayan araziler ile ürünlerde oluşan zararların ayrı ayrı değerlendirildiğini, zarar gören arı kovanları ve telef olan hayvanlara ilişkin tespitlerin de yapıldığını kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Rize Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIRize

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