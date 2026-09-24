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Sağlık

Nalburdan aldığı ürün hayatını kararttı! Üzerine döküldü, şortu bile eridi, hastanelik oldu

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İstanbul’da nalburdan aldığı lavabo açıcının üzerine dökülmesi sonucu vücudunun yaklaşık yüzde 15’i yanan 46 yaşındaki Ersan Akçil, yaşadığı dehşet anlarını "Ağzı açık mıydı, bir üretim hatası mıydı, bilmiyorum. Şiddetli şekilde yanmaya başladım, otoparktan 5’inci kata çıkana kadar kot şortum erimişti" sözleriyle anlattı. Uzmanlar ise güçlü kimyasal içeren bu ürünlerin ciddi yanıklara, körlüğe ve kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyararak kullanım sırasında koruyucu ekipman ve dikkat çağrısı yaptı.

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İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Ersan Akçil, iddiaya göre nalburdan aldığı lavabo açıcının 24 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle arabadan indiği sırada üzerine dökülmesiyle adeta acı içinde kaldı. Araçtaki kızıyla birlikte hemen eve koşan Akçil, bu sırada şortunun eridiğini, hemen kendisini çeşme suyunun altına attığını söyledi. Bir süre yanan dizine çeşme suyu döken Akçil ardından evinin yakınındaki bir sağlık merkezine gitti. Buradaki ilk müdahale sonrası Avrupa’nın en büyük merkezlerinden birinin bulunduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yönlendirildi.

Şehir hastanesinde müdahale edilen Akçil’in tedavisine başlanırken kalça ve dizinde olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 15’ini etkileyen bir yanık tespit edildi. Tedavilerin ardından Akçil, taburcu edilirken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, hastasının durumuna yönelik bilgi verdi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Akçil ise yaşadığı olayı anlattı.

Nalburdan aldığı ürün hayatını kararttı! Üzerine döküldü, şortu bile eridi, hastanelik oldu
Başlık ResmiNalburdan aldığı ürün hayatını kararttı! Üzerine döküldü, şortu bile eridi, hastanelik oldu

"ÜZERİME DÖKÜLDÜ, KOT ŞORTUM ERİMİŞTİ"

Yapılan pansuman ve kontrollerin ardından yatışının yapıldığını söyleyen 46 yaşındaki Ersan Akçil, "Ağustos’un 24’ü gibi oldu, nalburdan almış olduğum bir sıvı lavabo açıcıyla başıma gelen bir durum. Arabadan inerken oldu, evime çıkacaktım, kızım da yanımdaydı. Ağzı açık mıydı, bir üretim hatası mıydı, bilmiyorum. Bacağıma döküldü, hızlı reaksiyon gösterdik. Şiddetli bir şekilde yanmaya başladım, hemen otoparktayken kot şortumu çıkarttım ve koşa koşa kızımla evimize çıktık. Soğuk suyla beraber o aşırı sızıyı biraz hafifletmek adına hızlı bir şekilde duşa girdim. Otoparktan 5’inci kata çıkana kadar kot şortum erimişti. Evimin yakınında bir kliniğe gittim, pansuman yaptılar. Çam ve Sakura Yanık Merkezine yönlendirdiler. Kişilerin satın almadan evvel kapağını vs. kontrol etmesinde fayda var. Üzerime döküldü ama kullanırken patlayabiliyor, su ile temas ettiğinde sıçrayabiliyor. Daha önce bu ürünü almıştım, kolay kolay açılan bir ürün değil, evde de zor açılan bir ürün. Belki bir imalat hatasıydı, belki bir şekilde delinmişti, kapalı zannettiğim ürünü arabadan inerken kızıma ‘Tut’ diyebilirdim. Dediğim anda onun üzerine dökülecekti, kızım 18 yaşında" diye konuştu.

"80 CİVARI POLİKLİNİĞİMİZ VARSA 3- 5 HASTAMIZDA OLABİLİYOR"

‘Hastamız 1 ay kadar önce bize başvuru yaptı’ diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Lavabo açıcı öyküsü söz konusu. Nalburdan alınan bir ürünü evine çıkartırken araba içerisinde sızıntı başlıyor, akabinde kendisi su ile ilk yardım yapmaya çalışıyor. Bir sağlık kuruluşundan sonra bize başvuruyor. Yaklaşık vücudunun yüzde 15’ini etkileyen yanıkları söz konusuydu. Kullanılan ürün çok masum bir ürün değil. Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini, derisinin altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar maalesef. Ölü dokuları temizlememiz gerekiyor. Günde 80 civarı polikliniğimiz varsa 3- 5 hastamız da olabiliyor. Bu ürünleri vatandaş da tam bilmiyor, koruyucu gözlük kullanmıyor veya üzerlerinde çok küçük ibareler var. Özellikle üzerinde kireç, beton sökücü diyor ise bilin ki çok güçlü bir üründür, su ile direkt temasında patlamalara yol açabiliyor" dedi.

Nalburdan aldığı ürün hayatını kararttı! Üzerine döküldü, şortu bile eridi, hastanelik oldu
Başlık ResmiNalburdan aldığı ürün hayatını kararttı! Üzerine döküldü, şortu bile eridi, hastanelik oldu

KÖRLÜK, UZUV KAYIPLARI, ÖLÜMCÜL HASARLAR…

Yaşanabilecek durumların hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körlük, uzuv kayıpları, ölümcül hasarlar bırakabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bölgedeki kimyasalın uzaklaştırılması için öncelikle çeşme suyuyla yıkanması, elbise varsa mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. En az 15 dakika çeşme suyuyla enerjisinin alınması ve bir an evvel bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. Bazen hastalarımız bomba gibi patladığını söylüyor, o kimyasal patlamada gözlerine gelebiliyor. Şu anda bir gözü tamamen görmeyen bir gözü de yüzde 70 görme kaybı olan hastalarımız söz konusu. Yüzüne gelebiliyor, ömür boyu kalıcı hasarlar söz konusu. Mutlaka koruyucu ekipmanlarla kullanılmalı ya da profesyonel destek alalım. Bazen ustaların başına bile gelebiliyor, halkımızı bu konularda uyarmamız gerekiyor."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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