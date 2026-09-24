Kurtlar Vadisi'nin Abidin'inden yıllar sonra olay itiraf! "Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk"

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla tekrar gündeme gelen Kurtlar Vadisi hakkında dizinin Abidin'i Abidin Yerebakan’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yerebakan, "O zaman büyük resmi görmüyorduk. Osman Sınav'ın bırakması aklımızı karıştırdı. Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk." dedi.

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan soruşturma, Türk televizyon tarihinin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi’ni tekrar gündeme taşıdı.

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ VE OYUNCULARI İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Dizide "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran Sedat Savtak ile "Ömer Baba" rolündeki Emin Olcay’ın da ifadesine başvuruldu.

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DİZİNİN PERDE ARKASI GÜNDEMDE

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi’ne uzanmasının ardından dizide 'Abidin' karakterini oynayan Abidin Yerebakan, A Haber’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yerebakan, dizide yaşadıklarını anlatırken, yapımcı ve yönetmen Osman Sınav’ın projeden ayrıldığı dönemde yaşananların perde arkasına ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

Kurtlar Vadisi'ne 7. bölümde dahil olduğunu ve ilk 97 bölümde rol aldığını söyleyen Yerebakan, dizinin kendisine büyük bir tanınırlık kazandırdığını ifade etti. Dönemin senaryo ekibinin oldukça başarılı olduğunu belirten Yerebakan, bugün gelinen noktadaki gelişmelerin kendisini de şaşırttığını dile getirdi. Kaşif Kozinoğlu'nun gündeme geldiği dönemde artık dizide bulunmadığını özellikle belirten Yerebakan, dizinin senaryolarıyla gerçek hayatta yaşanan bazı gelişmeler arasındaki benzerliklere ilişkin şöyle konuştu:

"BİR ŞEY İZLİYORDUK, ÜÇ GÜN SONRA YAŞIYORDUK"

"Kimse kâhin değil, gaybı ancak Allah bilir. Ama biz bir şey izliyorduk, üç gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık."

Kurtlar Vadisinin Abidininden yıllar sonra olay itiraf! Dizide izliyorduk 3 gün sonra yaşıyorduk

Abidin Yerebakan, o dönemde yaşananların arkasında ne olduğunu kendilerinin de bilmediğini belirterek senaryo ekibinin öngörülerinin güçlü olduğunu söyledi. Aradan geçen yılların ardından olaylara farklı baktığını anlatan oyuncu, "Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı, nasıl yazıyorlardı?" diye sordu. Yerebakan, o yıllarda "büyük resmi" göremediklerini, bugün geriye dönüp bakıldığında yaşananların kendisi açısından daha farklı bir anlam kazandığını ifade etti.

Dizideki karakterler üzerinden verilen mesajlara da değinen Yerebakan, özellikle Ömer Baba ve Aslan Bey karakterlerini örnek göstererek senaryoda işlenen devlet ve güvenlik yapılanmalarına ilişkin sorular yöneltti. Yerebakan, devletin bilgisi dışında bir güvenlik yapılanmasının bulunup bulunamayacağını sorgularken, oyuncuların senaryodan sorumlu tutulamayacağının da altını çizdi. Oyuncunun kendisine yazılan karakteri yorumladığını belirten Yerebakan, kendisinin de senaryoda verilen rolü oynadığını belirtti.

OSMAN SINAV'IN SON DÖNEMİNİ ANLATTI

Yerebakan'ın açıklamalarının çarpıcı bölümlerinden biri de Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı Osman Sınav'ın projeden ayrıldığı dönem oldu. Yerebakan, dizinin 50. bölümlerine yaklaşıldığı dönemde Sınav'ın davranışlarında değişiklik gözlemlediklerini anlattı. Sınav'ı o dönemde mutsuz gördüklerini belirten oyuncu,

yönetmenin zaman zaman sete geldiğinde kimseyle konuşmadan doğrudan ofisine çıktığını söyledi. Yerebakan, bu döneme ilişkin kafasını karıştıran bir başka konunun da "Nevzat" isimli bir kişinin daha sonra yaptığı açıklamalar olduğunu belirtti. Söz konusu kişinin Osman Sınav hakkında "Fethullahçı Terör Örgütü'yle yürümek istemedi" ve "Keşke her şeyi anlatsaydın" şeklindeki sözlerini hatırlatan Yerebakan, bu ifadelerin kendisinde soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

"HEPİMİZ ŞOK OLDUK"

Yerebakan, Osman Sınav'ın projeden ayrılacağını öğrendikleri günü de detaylarıyla anlattı. Oyuncunun anlatımına göre ekip, 55. bölümün çekimlerinin ardından sezon finaline hazırlanırken Kadıköy'deki bir mekânda brunch'a davet edildi. Burada ekibin karşısına çıkan Sınav, Kurtlar Vadisi ile Ekmek Teknesi'ni Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'e devrettiğini açıkladı. Yerebakan, beklemedikleri bu karar karşısında bütün ekibin şaşırdığını söyledi. Başarılı ve ekonomik açıdan büyük bir projede böyle bir kararın neden alındığını o dönemde anlayamadıklarını ifade eden oyuncu, "Hepimiz şok olduk" diye konuştu.

Yerebakan, devir kararının ardından Osman Sınav ile özel olarak görüştüğünü de anlattı. Kendisini sektöre kazandıran kişinin Sınav olduğunu belirten oyuncu, yönetmene onun ayrılığının ardından projede çalışmaya devam etmelerinin etik olup olmayacağını sorduğunu söyledi. Yerebakan'ın aktarımına göre Sınav, oyuncuların artık profesyonel olduğunu ve çalışmaya devam etmelerinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek yaşananların kendi meselesi olduğunu ifade etti.

"O GÜNDEN SONRA TEMAS KURMADI"

Abidin Yerebakan'ın anlatımına göre dikkat çekici gelişmelerden biri de Osman Sınav'ın projeyi bıraktıktan sonra ekip arkadaşlarıyla ilişkisini kesmesi oldu. Yerebakan, Sınav'ı daha sonra ziyaret etmek istediklerini ancak randevu alamadıklarını ve yönetmenin kendileriyle görüşmediğini söyledi.

Osman Sınav'ın Kurtlar Vadisi'nden neden ayrıldığı yıllar boyunca merak konusu olmuştu. Sınav da geçmişte kendisine yöneltilen bu soruya ayrıntılı cevap vermemiş ve nedenini açıklamayacağını söylemişti. Bu eski açıklama, Kozinoğlu soruşturmasıyla birlikte tekrar hatırlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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