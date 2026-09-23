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Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri, aynı zamanda BIG5 Türkiye projesinin yapımcısı Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonuçlandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.

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Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos tarihinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Akış, savcılık işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı.

UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından Akış'tan alınan kan, idrar ve saç örneklerinin incelendiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde söz konusu örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Başlık ResmiManifest’in kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
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MANİFEST ÜYELERİNİN GELİR PAYLAŞIMI

“Müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanan Tolga Akış’ın ifadesinde, Manifest üyelerinin kazancına ilişkin de dikkat çeken detaylar yer almıştı. Akış, ifadesinde şunları söylemişti:

“Basında çıkan haberler ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Söz konusu Manifest grubu ile iş ilişkisindeki menajerlik gelir paylaşım oranları %60 Manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken %40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlar ile görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır. Basında çıkan grup üyelerinin tatilde benimle tatil yapma zorunluluğu iddiası da yanlıştır. Söz konusu fotoğraf ve video 1,5 yıl önce çekilen birlikte toplu yaptığımız bir günlük tatildir. Basında çıkan grup üyelerinin hasta olduğu zaman sahneye baskıyla çıktığı iddiası da yanlıştır.”

Manifest’in kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Başlık ResmiManifest’in kurucusu Tolga Akış’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

KAZANCINI AÇIKLADI

Tolga Akış ifadesinde kendi aylık gelirini de açıklamıştı. Akış, ifadesinde aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu söylemişti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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