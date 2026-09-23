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Ekonomi

Türkiye'de faaliyet izni kaldırılan banka için kritik gelişme! TMSF, iflasını isteyecek

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Türkiye'de faaliyet izni kaldırılan banka için kritik gelişme! TMSF, iflasını isteyecek
Başlık ResmiTürkiyede faaliyet izni kaldırılan banka için kritik gelişme! TMSF, iflasını isteyecek

BDDK'nın faaliyet iznini iptal ettiği İran merkezli Bank Mellat'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bankanın tasfiye sürecinin başladığını belirten TMSF, Bank Mellat'ın mahkemeden doğrudan iflasının isteneceğini ve çıkan karar sonrası izlenecek yol haritasını paylaştı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1982'den beri Türkiye'de hizmet veren Bank Mellat ile ilgili önemli bir karara imza atmıştı. İran merkezli bankanın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izni geçtiğimiz hafta sonu kaldırılmıştı. Bank Mellat'la ilgili bir açıklama da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) geldi.

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TMSF: TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

TMSF, İranlı bankanın tasfiye sürecinin başladığını duyurdu. Bank Mellat'ın mahkemeden doğrudan iflasının isteneceği belirtildi.

Türkiyede faaliyet izni kaldırılan banka için kritik gelişme! TMSF, iflasını isteyecek
Başlık ResmiTürkiyede faaliyet izni kaldırılan banka için kritik gelişme! TMSF, iflasını isteyecek

TMSF'den yapılan açıklama şöyle:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 18/09/2026 tarihli ve 11572 sayılı Kararı ile; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin (Bank Mellat) faaliyet izni kaldırılmış ve işbu karar 19/09/2026 tarih ve 33375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararla birlikte, yönetim ve denetimi TMSF’ye intikal eden Bank Mellat’ın 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından yürütülecek tasfiye süreci başlamıştır.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince TMSF tarafından Bank Mellat nezdindeki sigortaya tabi mevduatın ödenmesini müteakiben, Bank Mellat’ın ilgili mahkemeden doğrudan iflası talep edilecek, mahkemece iflasına karar verilmesi halinde iflas tasfiyesi, iflas kararı verilmemesi halinde ise 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin infisah ve tasfiyesine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın iradi tasfiyesi TMSF tarafından yürütülecektir."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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