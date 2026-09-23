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Yaşam

81 ili gezen 628 bin "seyahatsever genç", yurtlarda ücretsiz konakladı

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81 ili gezen 628 bin
Başlık Resmi81 ili gezen 628 bin seyahatsever genç , yurtlarda ücretsiz konakladı

Gençlere, yaz aylarında konaklama maliyeti olmadan Türkiye'nin 81 ilini gezme imkanı sunan Seyahatsever Projesi'nden 628 bin 241 genç yararlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz, ülkemizin dört bir yanını özgürce geziyor, keşfediyor. Projemize inanılmaz bir ilgi var ve bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre, gençlerin Türkiye'nin farklı şehirlerini tanımalarını, yeni kültürlerle buluşmalarını ve seyahat deneyimi kazanmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Proje kapsamında 6 Temmuz-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin 81 ilinde belirlenen bir kız ve bir erkek öğrenci yurdu gençlerin kullanımına açıldı. Gençler, GSB yurtlarında 5 güne kadar ücretsiz konaklayarak Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasını, doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

2026 yaz döneminde 104 bin 771 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ücretsiz konakladı. 2022 yılında uygulanmaya başlanan Seyahatsever Projesi kapsamında bugüne kadar toplam 628 bin 241 genç, bakanlık yurtlarından faydalandı.

"PROJEMİZE İNANILMAZ BİR İLGİ VAR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençler arasında popüler olan Seyahatsever Projesi'nin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gençlerin seyahat kültürünün geliştirilmesine katkı sunan proje ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin yerinde görülmesini ve gençlerin farklı şehirleri keşfetmelerini amaçlıyoruz. Yaz tatili döneminde öğrenci olup olmadığına bakılmaksızın 18-30 yaş arasındaki gençlerimiz, ülkemizin dört bir yanını özgürce geziyor, keşfediyor. Projemize inanılmaz bir ilgi var ve bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ GEZSİN, ÜLKESİNİ TANISIN İSTİYORUZ"

Bakan Bak, gençlerin sosyal, kültürel, akademik, sportif ve kişisel gelişimlerini destekleyen bütüncül bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asra yaklaşan eser ve hizmet yolculuğumuz boyunca, gençlerimizin imkanlarını güçlendirmek için çalışıyoruz. Yurt hizmetlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı atılım da bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Gençlerimiz gezsin, ülkesini tanısın istiyoruz. Seyahatsever Projemizi de bu amaç doğrultusunda hayata geçirdik. Bakanlığımız bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde bulunan yurtların kapılarını binlerce gencimize ücretsiz açıyor, yaz döneminde de onlara ikinci bir yuva oluyoruz. Uygulama sayesinde gençler, Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret ederken konaklama maliyetini de önemli ölçüde azaltıyor. Gençlerimiz için çalışmaya, onlara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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