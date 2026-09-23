Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı! Gaziantep’in meşhur lezzeti ikinci sırada

TÜRKİYE'DEN 3 ÇORBA LİSTEDE…

Türkiye'nin bir diğer geleneksel lezzeti mercimek çorbası da listede 12'nci sıraya yerleşti. Domates çorbası 55'inci, kelle paça ise 69'uncu sırada gösterildi.

Listenin ilk 20 sırasında Filipinler, Finlandiya, Meksika, Portekiz, Polonya, Çin, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerin geleneksel çorbaları da yer aldı.