Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı! Gaziantep’in meşhur lezzeti ikinci sırada
Geleneksel yemekleri ve yöresel lezzetleri sıralamasıyla bilinen TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla belirlenen dünyanın en iyi 100 çorbasını açıkladı. Listenin zirvesinde Paraguay mutfağından vori-vori yer alırken, Gaziantep'in dünyaca ünlü beyran çorbası ikinci sıraya yerleşti.
Dünyanın en sevilen çorbaları belli oldu. TasteAtlas’ın kullanıcı oylarıyla hazırladığı listede Paraguay’ın geleneksel lezzeti vori-vori zirveye yerleşirken, Gaziantep’in meşhur beyran çorbası ikinci sırada yer aldı. Türkiye’den 3 farklı çorba da dünyanın en iyi 100 çorbası arasında gösterildi.
Tavuk suyu, tavuk eti, sebze ve baharatlarla hazırlanan vori-vori, Paraguay'a özgü küçük mısır unu köfteleriyle servis ediliyor.
Kullanıcıların oylarıyla belirlenen listede bu geleneksel çorba, dünyanın en beğenilen çorbası oldu.
Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden beyran çorbası ise listenin ikinci sırasında kendine yer buldu. Endonezya mutfağından Soto Betawi üçüncü, Japonya'nın Yokohama usulü rameni dördüncü, yine Japonya'dan tonkotsu ramen ise beşinci sırada yer aldı.
TÜRKİYE'DEN 3 ÇORBA LİSTEDE…
Türkiye'nin bir diğer geleneksel lezzeti mercimek çorbası da listede 12'nci sıraya yerleşti. Domates çorbası 55'inci, kelle paça ise 69'uncu sırada gösterildi.
Listenin ilk 20 sırasında Filipinler, Finlandiya, Meksika, Portekiz, Polonya, Çin, Tayland ve Vietnam gibi ülkelerin geleneksel çorbaları da yer aldı.
İLK 20'DE YER ALAN ÇORBALAR
1. Vori-vori – Paraguay
2. Beyran çorbası – Türkiye
3. Soto Betawi – Endonezya
4. Yokohama usulü ramen – Japonya
5. Tonkotsu ramen – Japonya
6. Sinigang na baboy – Filipinler
7. Tom kha gai – Tayland
8. Lanzhou lamian – Çin
9. Lohikeitto – Finlandiya
10. Caldo de queso – Meksika
11. Sinigang – Filipinler
12. Mercimek çorbası – Türkiye
13. Taiwanese Hot Pot – Tayvan
14. Phở bò – Vietnam
15. Kalakeitto – Finlandiya
16. Gulai – Endonezya
17. Sopa de lima – Meksika
18. Sopa da pedra – Portekiz
19. Barszcz czysty czerwony – Polonya
20. Húsleves – Macaristan