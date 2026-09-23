19 milyar euro servetiyle boşta: Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
Tayland Ligi ekiplerinden Ratchaburi FC, Bruneili kanat oyuncusu Faiq Bolkiah'ın sözleşmesini yenilemedi. Kariyerinde Chelsea ve Leicester City gibi önemli kulüplerin de formasını giyen ve "dünyanın en zengin futbolcusu" olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncu, kulüpsüz kaldı.
Brunei Sultanı'nın yeğeni olan, yaklaşık 19 milyar euroluk servetiyle "dünyanın en zengin futbolcusu" olarak bilinen Faiq Bolkiah, Tayland temsilcisi Ratchaburi FC'den ayrıldı.
SÖZLEŞMESİ YENİLENMEDİ
İspanyol basınından Marca'nın aktardığı habere göre; Ratchaburi FC, Bolkiah'ın sözleşmesini yenilemedi. Kariyerine İngiltere başlayan ve sırasıyla Newbury, Southampton, Chelsea, Leicester City formalarını giyen 28 yaşındaki oyuncu, bu karar sonrası serbest kaldı.
Leicester City'den 2020 yılında ayrılan Bolkiah, Maritimo'ya imza attı. 2021'de Tayland'a transfer olan ve ilk olarak Chonburi FC'de oynayan Bolkiah, 3 sezondur Ratchaburi FC'de mücadele ediyordu.