Tayland'da tatil planı yapanlar dikkat! '60 gün' tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

Tayland, 60’tan fazla ülke ve bölgenin vatandaşları için vizesiz kalış süresini 60 günden 30 güne düşürme kararı aldı. 15 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenlemenin, yabancıların karıştığı suçlarla mücadele amacı taşıdığı belirtiliyor.

Tayland, ülkeye vizesiz seyahat eden turistlerle ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor. Dışişleri Bakanlığının salı günü yaptığı açıklamaya göre, 60’tan fazla ülke ve bölgenin vatandaşları için uygulanan 60 günlük vizesiz kalış hakkı, 15 Eylül’den itibaren 30 güne indirilecek.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

AMACI, SİSTEMİN KÖTÜYE KULLANIMINI ÖNLEMEK

Turizmin ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu Tayland’da yetkililer, kararın özellikle vize sisteminin kötüye kullanılmasının ve yabancıların karıştığı suçların önüne geçmek amacıyla alındığını açıkladı.

Mevcut uygulamada Schengen bölgesindeki 29 ülkenin yanı sıra Çin, Hindistan, ABD ve bazı Güney Amerika ülkelerinin de aralarında bulunduğu 90’dan fazla ülkenin vatandaşları Tayland’a 60 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.

Yeni düzenlemeyle Çin, ABD ve 27 Avrupa Birliği ülkesinin de aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülke ve bölgenin vatandaşları için bu süre 30 güne düşürülecek. Vizesiz seyahat süresinin yarıya indiği ülkeler arasında Türkiye de var.

Yaklaşık 20 ülke için vizesiz giriş süresinin ne kadar olacağı ise henüz netleşmedi. Tayland makamları bu ülkelerle ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

BU ÜLKELERE FARKLI UYGULAMA UYGULANACAK

Öte yandan Peru, Brezilya ve Güney Kore vatandaşları için farklı bir uygulama yapılacak. Bu ülkelerin vatandaşlarına 60 gün yerine 90 güne kadar vizesiz kalış hakkı tanınacak.

AFP’nin aktardığına göre, kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak yabancıların karıştığı suçlar gösteriliyor. Son dönemde Tayland’da uyuşturucu suçları, insan ticareti ve gerekli izinlere sahip olmadan otel ve okul gibi işletmeler yürütmekle suçlanan çok sayıda yabancı gözaltına alındı.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

BİR KEZ OLACAK ŞEKİLDE UZATILABİLECEK

Vizesiz kalış süresi 30 güne indirilecek turistler, bu sürenin ardından Tayland’da daha uzun kalmak isterse uzatma başvurusunda bulunabilecek. Ancak uzatma hakkı yalnızca bir kez kullanılabilecek ve başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine göçmenlik görevlisi karar verecek.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow da mayıs ayında yaptığı açıklamada, sürenin kısaltılmasının vize sistemini kötüye kullanarak ülkede suç işleyen kişilerle mücadele kapsamında değerlendirildiğini söylemişti.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

Resmi verilere göre Tayland, yıl başından bu yana 20,9 milyon yabancı turisti ağırladı. Ancak bu sayı, 2025’in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 geriledi. Yeni düzenlemenin, turizm ile güvenlik arasındaki dengeyi nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde görülecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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