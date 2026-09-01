Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Tayland'da tatil planı yapanlar dikkat! '60 gün' tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tayland'da tatil planı yapanlar dikkat! '60 gün' tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda
Fotoğraf Başlığı Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

Tayland, 60’tan fazla ülke ve bölgenin vatandaşları için vizesiz kalış süresini 60 günden 30 güne düşürme kararı aldı. 15 Eylül’de yürürlüğe girecek düzenlemenin, yabancıların karıştığı suçlarla mücadele amacı taşıdığı belirtiliyor.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Tayland, ülkeye vizesiz seyahat eden turistlerle ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor. Dışişleri Bakanlığının salı günü yaptığı açıklamaya göre, 60’tan fazla ülke ve bölgenin vatandaşları için uygulanan 60 günlük vizesiz kalış hakkı, 15 Eylül’den itibaren 30 güne indirilecek.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda
Başlık ResmiTaylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

AMACI, SİSTEMİN KÖTÜYE KULLANIMINI ÖNLEMEK

Turizmin ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğu Tayland’da yetkililer, kararın özellikle vize sisteminin kötüye kullanılmasının ve yabancıların karıştığı suçların önüne geçmek amacıyla alındığını açıkladı.

Mevcut uygulamada Schengen bölgesindeki 29 ülkenin yanı sıra Çin, Hindistan, ABD ve bazı Güney Amerika ülkelerinin de aralarında bulunduğu 90’dan fazla ülkenin vatandaşları Tayland’a 60 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.

Yeni düzenlemeyle Çin, ABD ve 27 Avrupa Birliği ülkesinin de aralarında bulunduğu 60’tan fazla ülke ve bölgenin vatandaşları için bu süre 30 güne düşürülecek. Vizesiz seyahat süresinin yarıya indiği ülkeler arasında Türkiye de var.

Yaklaşık 20 ülke için vizesiz giriş süresinin ne kadar olacağı ise henüz netleşmedi. Tayland makamları bu ülkelerle ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda
Başlık ResmiTaylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

BU ÜLKELERE FARKLI UYGULAMA UYGULANACAK

Öte yandan Peru, Brezilya ve Güney Kore vatandaşları için farklı bir uygulama yapılacak. Bu ülkelerin vatandaşlarına 60 gün yerine 90 güne kadar vizesiz kalış hakkı tanınacak.

AFP’nin aktardığına göre, kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak yabancıların karıştığı suçlar gösteriliyor. Son dönemde Tayland’da uyuşturucu suçları, insan ticareti ve gerekli izinlere sahip olmadan otel ve okul gibi işletmeler yürütmekle suçlanan çok sayıda yabancı gözaltına alındı.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda
Başlık ResmiTaylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

BİR KEZ OLACAK ŞEKİLDE UZATILABİLECEK

Vizesiz kalış süresi 30 güne indirilecek turistler, bu sürenin ardından Tayland’da daha uzun kalmak isterse uzatma başvurusunda bulunabilecek. Ancak uzatma hakkı yalnızca bir kez kullanılabilecek ve başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine göçmenlik görevlisi karar verecek.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda
Başlık ResmiTaylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow da mayıs ayında yaptığı açıklamada, sürenin kısaltılmasının vize sistemini kötüye kullanarak ülkede suç işleyen kişilerle mücadele kapsamında değerlendirildiğini söylemişti.

Taylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda
Başlık ResmiTaylandda tatil planı yapanlar dikkat! 60 gün tarih oluyor: Yeni vize düzenlemesi yolda

Resmi verilere göre Tayland, yıl başından bu yana 20,9 milyon yabancı turisti ağırladı. Ancak bu sayı, 2025’in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3 geriledi. Yeni düzenlemenin, turizm ile güvenlik arasındaki dengeyi nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki dönemde görülecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Suriye
DÜNYA

Suriye'de mühimmat yüklü araç infilak etti! Ölü ve yaralılar var
Resmen yayımlandı! Suriye diplomatik pasaportlulara vize muafiyeti... İşte detaylar
GÜNDEM

Resmen yayımlandı! Suriye diplomatik pasaportlulara vize muafiyeti... İşte detaylar
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
BÖCEK'E FUHUŞ SUÇLAMASI
Genç kadınlar belediyede işe yerleştirilmiş
VİCDANI RAHATMIŞ!
VİCDANI RAHATMIŞ!
Tuncay Sonel'den aylar sonra ilk açıklama
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
YEŞİL EVİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Bini aşkın kişi öldü, geriye bir tek o kaldı!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
BİŞKEK'TE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ne konuştu?
UÇAK BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ
UÇAK BİLET FİYATLARI DÜŞTÜ
Türkiye ve KKTC makamları harekete geçti
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ!
Hangi banka ne kadar veriyor?
EŞYALARI NEDEN SATILIYOR?
EŞYALARI NEDEN SATILIYOR?
“Babamın İstanbul’da kapatılması gereken 7 evi var” demişti
"GENÇ FERNANDO TORRES"
En yakından tanıyan isim Deniz Gül'ü anlattı
HEPSİ ÜRETİCİLERİNİ KURTARDI!
HEPSİ ÜRETİCİLERİNİ KURTARDI!
Dev markaların geleceğini bu modeller değiştirdi
GÜVENLİK AMİRİ DHKP-C'Lİ ÇIKTI
GÜVENLİK AMİRİ DHKP-C'Lİ ÇIKTI
CHP'li belediyede hala aktif görevde!
G.SARAY'DA 5'İNCİ TRANSFER
G.SARAY'DA 5'İNCİ TRANSFER
Fransız stoper, Bundesliga'dan geliyor
ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ OLDU
ÖLÜM NEDENLERİ BELLİ OLDU
Düğün gecesi evlerinde cesetleri bulunmuştu!
BAKKALDA FISTIK KAVGASI!
BAKKALDA FISTIK KAVGASI!
Kartla ödemek isteyen turiste küfür etti
TATİL PLANI YAPANLAR DİKKAT!
TATİL PLANI YAPANLAR DİKKAT!
Asya ülkesinde yeni vize kararı! '60 gün' tarih oluyor
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
F.BAHÇE'DE 4 AYRILIK BİRDEN
Vedalar canlı yayında tek tek açıklandı
ÜÇÜNÜN ÖLÜMÜNDE ACI DETAY
ÜÇÜNÜN ÖLÜMÜNDE ACI DETAY
Daha 17, 19 ve 20 yaşındaydılar...
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
ŞAMPİYON ŞAŞIRTMADI!
Ağustosta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
O SORUYA PİŞKİN CEVAP
Tır dorsesinin altında yakalanmıştı...
PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE ÇIKIŞI
PAŞİNYAN'DAN TÜRKİYE ÇIKIŞI
'Tüm ülkelerin işine yaracak hat için birlikte çalışıyoruz'
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
ORTAKLAR DEĞİŞİYOR MU?
Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'ndan KAP açıklaması
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor
Feribot faciasında can verenlere son veda! Her birinin hikayesi yürek yakıyor
Kaydet
A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101'e neler geliyor?
A101 aktüel ürünler 3 Eylül 2026 kataloğu çıktı! Bu hafta A101'e neler geliyor?
Kaydet
Köprü açılışı felaketle sonlandı: Saniyeler içinde çöktü, üzerindekiler dereye düştü
Köprü açılışı felaketle sonlandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.