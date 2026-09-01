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Dünya

Paşinyan'dan Bişkek'te tarihe geçecek itiraf: Hazar'dan Akdeniz'e uzanacak yeni hat için Ankara ile çalışıyoruz

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın bölgesel ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi için birlikte çalıştığını açıkladı.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Kafkasya'da ulaşım haritasını değiştirecek yeni hat için Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan birlikte çalışıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde üç ülke arasındaki çalışmayı açıklarken, projenin Hazar Denizi'nden Akdeniz'e, Fars Körfezi'nden Karadeniz'e yeni ulaşım imkanları sağlayacağını söyledi.

Paşinyandan Bişkekte tarihe geçecek itiraf: Hazardan Akdenize uzanacak yeni hat için Ankara ile çalışıyoruz
Başlık ResmiPaşinyandan Bişkekte tarihe geçecek itiraf: Hazardan Akdenize uzanacak yeni hat için Ankara ile çalışıyoruz

"3 ÜLKE OMUZ OMUZA"

Konuşmasında TRIPP projesine de değinerek projenin bölgedeki ulaşım güzergahları açısından taşıdığı öneme işaret eden Paşiyan şunları söyledi:

"Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye, iletişimlerin geliştirilmesi konusunda birlikte çalışıyor. TRIPP projesinin hayata geçirilmesiyle hem doğudan batıya, Hazar Denizi'nden Akdeniz'e, hem de kuzeyden güneye, Fars Körfezi'nden Karadeniz'e yeni ulaşım imkanları sağlanacak. Bölgedeki tüm ülkeler bundan fayda görecek"

Paşinyan ayrıca sürecin geçen yıl 8 Ağustos'ta Washington'da Azerbaycan ile varılan anlaşmaların ardından daha somut hale geldiğini söyledi.

HAZAR'DAN AKDENİZ'E YENİ ULAŞIM İMKANI

Paşinyan, TRIPP'in hayata geçirilmesinin bölgedeki bütün ülkelere fayda sağlayacağını savundu.

Projenin doğu-batı ekseninde Hazar Denizi'nden Akdeniz'e, kuzey-güney ekseninde ise Fars Körfezi'nden Karadeniz'e yeni ulaşım imkanları sağlayacağını söyleyen Paşinyan, bölgesel bağlantıların genişleyeceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı, Bişkek'te Senatör Deanes başkanlığındaki Amerikan heyeti ile bir araya geldi.
Başlık ResmiErmenistan Başbakanı, Bişkek'te Senatör Deanes başkanlığındaki Amerikan heyeti ile bir araya geldi.

PAŞİNYAN, PUTİN İLE DE GÖRÜŞECEK

Ermenistan Başbakanı, Bişkek'teki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geleceğini açıkladı.

Paşinyan, Putin ile yapacağı görüşmede Ermenistan-Rusya ilişkilerinin gelecekteki gelişim stratejisinin ele alınacağını söyledi.

Öte yandan Paşinyan'ın Bişkek'teki toplantılarda tercih ettiği konuşma dili de dikkat çekti. Ermenistan Başbakanı, geçen yıl Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde Rusça konuşurken, bu yılki zirvede Ermenice konuşmayı tercih etti.

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